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12:43, 18 августа 2026

Краснодарец принес публичные извинения за инцидент с игрушечным пистолетом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция Краснодара опубликовала видео, на котором местный житель принес публичные извинения за то, что демонстрировал из окна автомобиля игрушечный пистолет.

Видео с извинениями местного жителя было опубликовано в телеграм-канале полиции Краснодара 17 августа.

На кадрах ролика показан молодой человек. Он стоит в коридоре. На фоне виден стенд с надписью "Управление МВД России по Краснодарскому краю".

"Катался на Nissan Almera. В шутку высунул игрушечный пистолет. Злого умысла никакого не имел, просто гуляли с друзьями. Впредь больше такого не повторится! Перед всеми, кого напугал, задел – извиняюсь", – сказал он на видео.

"Кавказский узел" также писал, что краснодарцы периодически приносят публичные извинения за различные проступки и правонарушения. Так, 15 июня два жителя Краснодара принесли публичные извинения за позирование на камеру на фоне местного храма после того, как были задержаны силовиками из-за критики в сети.

Ранее полиция Краснодара опубликовала видео, на кадрах которого 35‑летний житель Челябинска принес публичные извинения за кражу велосипеда.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Автор: "Кавказский узел"

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