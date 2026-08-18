Краснодарец принес публичные извинения за инцидент с игрушечным пистолетом

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Полиция Краснодара опубликовала видео, на котором местный житель принес публичные извинения за то, что демонстрировал из окна автомобиля игрушечный пистолет.

Видео с извинениями местного жителя было опубликовано в телеграм-канале полиции Краснодара 17 августа.

На кадрах ролика показан молодой человек. Он стоит в коридоре. На фоне виден стенд с надписью "Управление МВД России по Краснодарскому краю".

"Катался на Nissan Almera. В шутку высунул игрушечный пистолет. Злого умысла никакого не имел, просто гуляли с друзьями. Впредь больше такого не повторится! Перед всеми, кого напугал, задел – извиняюсь", – сказал он на видео.

"Кавказский узел" также писал, что краснодарцы периодически приносят публичные извинения за различные проступки и правонарушения. Так, 15 июня два жителя Краснодара принесли публичные извинения за позирование на камеру на фоне местного храма после того, как были задержаны силовиками из-за критики в сети.

Ранее полиция Краснодара опубликовала видео, на кадрах которого 35‑летний житель Челябинска принес публичные извинения за кражу велосипеда.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".