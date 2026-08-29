×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:00, 29 августа 2026

Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область достигло 11.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девять пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы после атаки БПЛА по Ростовской области, состояние одной из девочек оценивается как тяжелое. Около 40 жителей ростовских многоэтажек находятся в пункте временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", четыре жителя Ростова-на-Дону и три жителя Аксайского района получили сегодня ранения при атаке беспилотников. беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, а также Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью ранения пучили 11 человек.. В больницах находятся 9 человек, из них 4 ребенка. "Состояние 8 пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Одна девочка в тяжелом состоянии, ей сделали операцию", - сообщил губернатор, отметив, что еще двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение

В Ростове-на-Дону введен режим ЧС в границах пострадавших домов, работает оперштаб. "Жители размещены в пункте временного размещения. Обеспечены всем необходимым. Полицией выставлено оцепление на всех пострадавших участках. Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов", - проинформировал глава региона.

В Аксайском районе в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома. Сотрудники администраций приступили к обходу и оценке ущерба.

Экспертный центр при ДГТУ приступил к обследованию поврежденных домов в Пролетарском районе Ростова-на-Дну. Это нужно, чтобы понять, могут ли жильцы вернуться в квартиры, сообщил глава города Александр Скрябин.

«Посетил пункт временного размещения. Сейчас здесь размещены около 40 жителей многоквартирных домов, эвакуированных после ночной воздушной атаки. Вся необходимая помощь оказывается. Организовано горячее питание. Ведется прием заявлений на оказание материальной помощи», — написал Скрябин в телеграм-канале. 

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 16 августа при атаке беспилотников в регионе погибли пять человек, еще один получил ранения. 15 августа около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района остались без света после повреждения линий электропередачи при атаке беспилотников. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Семь человек ранены при атаке дронов на Ростовскую область

Четыре жителя Ростова-на-Дону и три жителя Аксайского района получили сегодня ранения при атаке беспилотников.

Скопление автомобилей перед КПП "Верхний Ларс". Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=eYSlCwMQTMY Пользователи Facebook* прокомментировали ситуацию на границе России и Грузии

Информация о наплыве россиян на КПП "Верхний Ларс" вызвала противоречивые комментарии пользователей Facebook*. Одни сочли это обычным туристическим ажиотажем, другие полагают, что россияне массово переезжают в Грузию. При этом в случае мобилизации военнообязанные могут столкнуться с запретом на выезд.

Родители школьников у здания школы №66 на улице Пономаренко в Краснодаре. Фото: Краснодар - Телетайп / Telegram-канал Родители школьников в Краснодаре потребовали дистанционное обучение

Жители Краснодара записали видеообращение к главе города Евгению Наумову, в котором потребовали перевести детей на дистанционное обучение до того момента, когда откроется местная школа. По словам родителей, они категорически отказываются водить своих детей в другую школу по соображениям безопасности.

Временный переезд через Анапку, Скриншот фото от 19.08.26 пользователя Елена Хелен, https://t.me/prof_grazdanin/3812?comment=11855 Пользователи Telegram призвали убрать переезд через Анапку после отсыпки пляжей

Переезд через реку Анапку строился для засыпки пляжей привозным песком после разлива мазута, и по окончании работ власти курорта планировали его убрать. Но, несмотря на то, что работы по завозу песка закончены, конструкция все еще остается, указали пользователи Telegram.

Извинения одного из краснодарцев. Стоп-кадр видео Юг-24 от 27.08, https://t.me/yug_24_ru/58482 Шестеро краснодарцев принесли публичные извинения за дорожный конфликт

Полиция Краснодара опубликовала видео, на котором шестеро молодых людей принесли публичные извинения за дорожный конфликт в Новознаменском.

БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Ростовская область подверглась массированной атаке дронов

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили более 70 беспилотников в семи районах Ростовской области.

Персоналии
Рашид Темрезов на встрече с президентом В. Путиным. Фото: http://government.ru/docs/18731/photolents.html
11:59, 28 августа 2026
Темрезов Рашид Бориспиевич
Сергей Меняйло. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
11:53, 28 августа 2026
Меняйло Сергей Иванович
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
13:51, 27 августа 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
События
10:48, 29 августа 2026
Трое бойцов из Гуково убиты на Украине
05:57, 29 августа 2026
Парапланерист погиб в горном ущелье в Кабардино-Балкарии
17:50, 28 августа 2026
2
 Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону СВО
16:00, 28 августа 2026
Офицер из Ростовской области убит в военной операции
10:27, 28 августа 2026
Боец из Дагестана убит в зоне военной операции
07:49, 28 августа 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части
Все события дня
Темы дня
Дорожный рабочий во время намаза в Астрахани. 27 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/astrakhansu/47017
27 августа 2026, 16:44
Дорожный рабочий из Чечни оштрафован за публичный намаз в Астрахани

Иван Таценко в зале суда. Фото: объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
27 августа 2026, 12:44
Суд оставил в силе наказание кубанскому силовику за избиение задержанного

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 августа 2026, 08:55
Азербайджанский ученый пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

Спутниковый снимок показывает нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» (цифра 1) и носовой части «Волгонефть-239» (цифра 2) на 25 августа 2026 г. Скриншот https://t.me/greensatru/238
26 августа 2026, 16:33
Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Показать больше