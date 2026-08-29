Число пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область достигло 11.

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Девять пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы после атаки БПЛА по Ростовской области, состояние одной из девочек оценивается как тяжелое. Около 40 жителей ростовских многоэтажек находятся в пункте временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", четыре жителя Ростова-на-Дону и три жителя Аксайского района получили сегодня ранения при атаке беспилотников. беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, а также Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью ранения пучили 11 человек.. В больницах находятся 9 человек, из них 4 ребенка. "Состояние 8 пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Одна девочка в тяжелом состоянии, ей сделали операцию", - сообщил губернатор, отметив, что еще двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение



В Ростове-на-Дону введен режим ЧС в границах пострадавших домов, работает оперштаб. "Жители размещены в пункте временного размещения. Обеспечены всем необходимым. Полицией выставлено оцепление на всех пострадавших участках. Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов", - проинформировал глава региона.



В Аксайском районе в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома. Сотрудники администраций приступили к обходу и оценке ущерба.

Экспертный центр при ДГТУ приступил к обследованию поврежденных домов в Пролетарском районе Ростова-на-Дну. Это нужно, чтобы понять, могут ли жильцы вернуться в квартиры, сообщил глава города Александр Скрябин.

«Посетил пункт временного размещения. Сейчас здесь размещены около 40 жителей многоквартирных домов, эвакуированных после ночной воздушной атаки. Вся необходимая помощь оказывается. Организовано горячее питание. Ведется прием заявлений на оказание материальной помощи», — написал Скрябин в телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 16 августа при атаке беспилотников в регионе погибли пять человек, еще один получил ранения. 15 августа около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района остались без света после повреждения линий электропередачи при атаке беспилотников.