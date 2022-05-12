Суд оштрафовал правозащитников за пикеты на Красной площади

12 мая 2022, 15:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правозащитники Олег Орлов и Ирина Галкова оштрафованы на 65 тысяч рублей каждый за пикеты на Красной площади, суд признал их виновными в нарушении правил проведения мероприятия и дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля на Красной площади во время пикетов были задержаны правозащитник Олег Орлов, который ранее входил в состав Совета Правозащитного центра "Мемориал"*, и бывшая сотрудница "Международного Мемориала"* Ирина Галкова. Полиция составила на них административные протоколы о нарушении правил участия в публичном мероприятии и дискредитации российской армии, после чего задержанных отпустили.

6 марта силовики в Москве задержали Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. 28 марта суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей за нарушение порядка пикетирования. Также Орлова задержали 20 марта на площади у Большого театра в Москве, когда правозащитник держал плакат с критикой Владимира Путина. 30 марта суд приговорил Орлова к штрафу в 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ, правозащитник не согласился с трактовкой своих действий. 10 апреля силовики задержали Орлова на Красной площади, он вышел на одиночный пикет с плакатом с пожеланием знать правду и не молчать. 17 апреля Орлову был назначен штраф в 15 тысяч рублей.

Тверской районный суд Москвы назначил правозащитнику Олегу Орлову штраф в 65 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади. В частности. штраф в 15 тысяч рублей назначен за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий, а в 50 тысяч рублей - за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет команда бывшего Правозащитного центра "Мемориал"*.

11 мая Тверской райсуд оштрафовал Ирину Галкову на 65 тысяч рублей, ее также признали виновной в нарушении правил проведения акции и в дискредитации российской армии, указано в публикации.

Протоколы по по статьям о дискредитации и нарушении порядка проведения публичного мероприятия рассматривались в отношении Олега Орлова на отдельных заседаниях суда. Заседание в связи с нарушением порядка проведения мероприятия состоялось сегодня в 10.00, а в связи с дискредитацией - в 10.30 мск. Также протоколы в отношении Галковой рассматривались на двух заседаниях 11 мая. следует из информации на сайте суда.

Отметим, что 5 апреля в Первом апелляционном суде в Москве состоялось заседание по жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Судья не удовлетворила просьбу защиты приостановить процесс ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах, и апелляционная инстанция оставила решение о ликвидации "Мемориала"* в силе.

"Мемориал"* намерен обжаловать решение о ликвидации организации, в том числе в ЕСПЧ, рассказал после заседания юрист Григорий Вайпан. Правозащитный центр начал процесс ликвидации, но юристы "Мемориала"* продолжат работу по жалобам в ЕСПЧ, которые уже были поданы, сообщили правозащитники.

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* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.