Олег Орлов оштрафован за пикет на Красной площади

18 апреля 2022, 17:03

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Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитника Олега Орлова на 15 тысяч рублей по статье о нарушении правил пикетирования.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля силовики задержали на Красной площади правозащитника Олега Орлова, который вышел на одиночный пикет с плакатом с пожеланием знать знать правду и не молчать. Спустя несколько часов он был отпущен из полиции, в отношении правозащитника составлен протокол о нарушении порядка пикетирования.

20 марта силовики задержали члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова на площади у Большого театра в Москве, когда правозащитник держал плакат с критикой Владимира Путина. 30 марта суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей, объявив виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Сам Орлов с трактовкой своих действий не согласился. 6 марта силовики в Москве также задержали Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. Он был доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против действий российских военных на Украине. Орлова отпустили из полиции, составив протокол по статье о нарушении порядка пикетирования. 28 марта суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей.

Тверской суд признал правозащитника Олега Орлова виновным в нарушении установленного порядка проведения пикета и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Дело поступило в Тверской районный суд 12 апреля, судебное заседание состоялось сегодня, следует из карточки дела на сайте тверского районного суда Москвы

Олег Орлов проводил пикеты против спецоперации на Украине и в феврале. 26 февраля он был задержан на пикете у здания Совета Федерации. 24 марта Тверской райсуд Москвы признал Орлова виновным в нарушении правил пикетирования и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Отметим, что 5 апреля в Первом апелляционном суде в Москве состоялось заседание по жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Судья не удовлетворила просьбу защиты приостановить процесс ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах, и апелляционная инстанция оставила решение о ликвидации "Мемориала"* в силе.

"Мемориал"* намерен обжаловать решение о ликвидации организации, в том числе в ЕСПЧ, рассказал после заседания юрист Григорий Вайпан. Правозащитный центр начал процесс ликвидации, но юристы "Мемориала"* продолжат работу по жалобам в ЕСПЧ, которые уже были поданы, сообщили правозащитники.

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* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.