Олег Орлов оштрафован за дискредитацию армии

30 марта 2022, 16:12

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Суд в Москве приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, посчитав дискредитацией Вооруженных сил его пикет с критикой в адрес Путина. Правозащитник не признал себя виновным.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта силовики в Москве задержали члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. Он был доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против военной операции на Украине. Орлова отпустили из полиции, составив протокол по статье о нарушении порядка пикетирования. 20 марта силовики задержали Олега Орлова на площади у Большого театра, правозащитник держал в руках плакат с критикой Владимира Путина. На него составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Тверской суд Москвы оштрафовал сегодня члена Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова на 50 тысяч рублей за пикет, проведенный 20 марта, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ". "За этот пикет 20 марта член Совета Правозащитного центра «Мемориал»* Олег Орлов получил штраф в 50 тыс. рублей (ст. 20.3.3)", - говорится в сообщении.

Сам Орлов с трактовкой своих действий не согласился. "Полицейские, не имеющие психологического или лингвистического образования, с чего-то сделали вывод, что я дискредитирую вооруженные силы РФ", - приводится в публикации его комментарий.

28 марта Олег Орлов был оштрафован Измайловским районным судом Москвы на 20 тысяч рублей за одиночный пикет на Манежной площади 6 марта. Пока Орлов был на судебном заседании, неизвестные расписали дверь его квартиры и соседней квартиры на площадке символами спецоперации российских войск на Украине, сообщил в тот же день Tеlegram-канал "Полный ПЦ".

"Кавказский узел" также писал, что Орлов проводил пикеты против спецоперации на Украине и в феврале. 26 февраля он был задержан на пикете у здания Совета Федерации. 24 марта Тверской районный суд Москвы признал Орлова виновным в нарушении правил пикетирования и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов в этих регионах – на странице "Преследование активистов".

* – организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.