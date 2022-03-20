Олег Орлов. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=b5oeo-6Nc5I

20 марта 2022, 19:55

Олег Орлов обвинен в дискредитации российской армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, задержанного в Москве, составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня доставили в отдел полиции члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова и еще восемь человек, задержанных с плакатами на улицах Москвы.

Полицейские отпустили Олега Орлова, составив протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

На Олега Орлова составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КОАП. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности" - официальная причина задержания Олега Орлова и Александра Гурьянова", - говорится в сообщении.

"Нас в ОВД сейчас девять человек. Все - за плакаты в разных местах: на Манежной, у памятника Жукову, у Большого Театра. Были доставлены ещё две девушки за то, что возложили цветы в Александровском саду у стелы "Киев — город-герой". Их отпустили с письменным предостережением", - приводятся в сообщении канала слова Олега Орлова.

Напомним, 6 марта силовики в Москве также задержали Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. Он был доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против военной операции на Украине. Орлова отпустили из полиции, составив протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка пикетирования), предусматривающей штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. Суд по этому делу отложен на 28 марта.

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* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

Примечание:

"Ганнушкина отпущена из отдела полиции в Москве", "Резник напомнил суду о важности работы "Мемориала"*", "Правозащитники назвали необоснованным решение суда о ликвидации "Международного Мемориала"*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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