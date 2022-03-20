Олег Орлов обвинен в дискредитации российской армии

20 марта 2022, 19:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, задержанного в Москве, составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня доставили в отдел полиции члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова и еще восемь человек, задержанных с плакатами на улицах Москвы.

Полицейские отпустили Олега Орлова, составив протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

На Олега Орлова составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КОАП. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности" - официальная причина задержания Олега Орлова и Александра Гурьянова", - говорится в сообщении.

"Нас в ОВД сейчас девять человек. Все - за плакаты в разных местах: на Манежной, у памятника Жукову, у Большого Театра. Были доставлены ещё две девушки за то, что возложили цветы в Александровском саду у стелы "Киев — город-герой". Их отпустили с письменным предостережением", - приводятся в сообщении канала слова Олега Орлова.

Напомним, 6 марта силовики в Москве также задержали Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. Он был доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против военной операции на Украине. Орлова отпустили из полиции, составив протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка пикетирования), предусматривающей штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. Суд по этому делу отложен на 28 марта.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.