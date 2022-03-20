Правозащитник Олег Орлов задержан в Москве

20 марта 2022, 17:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики доставили в отдел полиции члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова и еще восемь человек, задержанных с плакатами на улицах Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта силовики в Москве задержали члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. Он был доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против военной операции на Украине. Орлова отпустили из полиции, составив протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка пикетирования), предусматривающей штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. Суд по этому делу отложен на 28 марта.

Олег Орлов и историк Александр Гурьянов задержаны сегодня у Большого театра в Москве, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ". Публикация проиллюстрирована фотографиями Орлова, держащего в руках плакат с критикой в адрес Владимира Путина, и Александра Гурьянова с плакатом, призывающим остановить боевые действия на Украине.

Орлов вместе с Гурьяновым доставлены в ОВД "Китай-город", уточнил Правозащитный центр в другой публикации, размещенной в 16.43 мск.

"Нас в ОВД сейчас 9 человек. Все за плакаты в разных местах: на Манежной, у памятника Жукову, у Большого Театра. Были доставлены ещё две девушки за то, что возложили цветы в Александровском саду у стелы "Киев — город-герой". Их отпустили с письменным предостережением", - приводятся в этом сообщении слова Олега Орлова.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.