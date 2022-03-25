Олег Орлов. Кадр видео ЗПЧ https://www.youtube.com/watch?v=b5oeo-6Nc5I

25 марта 2022, 11:11

Правозащитник Олег Орлов оштрафован за пацифистский пикет

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Москве приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, который в феврале провел пикет против спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля силовики задержали члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* и члена правления "Международного Мемориала"* Олега Орлова, бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Евгения Оникеева и правозащитницу Аллу Фролову, которые проводили у здания Совета Федерации пикет против спецоперации на Украине.

Тверской райсуд Москвы признал Олега Орлова виновным в нарушении правил пикетирования и оштрафовал его на 20 тысяч рублей, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Решение вынесено 24 марта, речь шла о пикете у здания Совета Федерации 26 февраля, уточнили правозащитники. "Судья обозрела видеоролик, на котором видно, что пикетировали только три человека, и решила, что это как раз тот случай, когда нужно дать максимально возможное наказание по части 5 статьи 20.2 КоАП", - говорится в сообщении. Назначено ли наказание Оникееву и Фроловой, Правозащитный центр не уточнил.

Часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Напомним, на пацифистские пикеты Олег Орлов выходил и в марте. Так, 6 марта он был задержан на пикете на Манежной площади. Позднее правозащитника отпустили из полиции, составив протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Суд по этому делу назначен на 28 марта.

20 марта силовики доставили в отдел полиции Олега Орлова и еще восемь человек, задержанных с плакатами на улицах Москвы. На правозащитника составлен протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

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* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ганнушкина отпущена из отдела полиции в Москве", "Правозащитники назвали необоснованным решение суда о ликвидации "Международного Мемориала"*", "Комиссия Совета Европы подвергла Россию критике за ликвидацию "Мемориала"*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 марта 2022, 10:51

25 марта 2022, 09:48

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