Правозащитник Олег Орлов оштрафован за пацифистский пикет

25 марта 2022, 11:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Москве приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, который в феврале провел пикет против спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля силовики задержали члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* и члена правления "Международного Мемориала"* Олега Орлова, бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Евгения Оникеева и правозащитницу Аллу Фролову, которые проводили у здания Совета Федерации пикет против спецоперации на Украине.

Тверской райсуд Москвы признал Олега Орлова виновным в нарушении правил пикетирования и оштрафовал его на 20 тысяч рублей, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Решение вынесено 24 марта, речь шла о пикете у здания Совета Федерации 26 февраля, уточнили правозащитники. "Судья обозрела видеоролик, на котором видно, что пикетировали только три человека, и решила, что это как раз тот случай, когда нужно дать максимально возможное наказание по части 5 статьи 20.2 КоАП", - говорится в сообщении. Назначено ли наказание Оникееву и Фроловой, Правозащитный центр не уточнил.

Часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусматривает штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Напомним, на пацифистские пикеты Олег Орлов выходил и в марте. Так, 6 марта он был задержан на пикете на Манежной площади. Позднее правозащитника отпустили из полиции, составив протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Суд по этому делу назначен на 28 марта.

20 марта силовики доставили в отдел полиции Олега Орлова и еще восемь человек, задержанных с плакатами на улицах Москвы. На правозащитника составлен протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.