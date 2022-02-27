Задержание правозащитников в Москве 26 февраля 2022 года. Стопкадр из видео в Telegram-канале ПЦ "Мемориал"*

27 февраля 2022, 00:10

Правозащитники были задержаны на антивоенном пикете в Москве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Москве у Совета Федерации во время антивоенного пикета 26 февраля были задержаны член совета Правозащитного центра "Мемориал"* и член правления "Международного Мемориала"* Олег Орлов, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Оникеев и правозащитница Алла Фролова.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"*, а Мосгорсуд днем позже постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Исполнение этих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил Евросуд. 14 февраля стало известно, что защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда. Дата рассмотрения апелляции "Международного Мемориала"* назначена на 28 февраля. Преследование правозащитных организаций вызвано борьбой властей с инакомыслием, заявили участники состоявшейся 25 февраля пресс-конференции "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"*. Спецоперация, которую проводит Россия на Украине, напрямую связана с репрессиями в отношении правозащитных организаций, которые призывают извлечь уроки из прошлого, указали они.

В Москве у Совета Федерации 26 февраля силовики задержали члена совета правозащитного центра "Мемориал"* и члена правления "Международного Мемориала"* Олега Орлова, бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Евгения Оникеева и правозащитницу Аллу Фролову во время антивоенного пикета. "Задержали. Только что доставили, мы уже в ОВД Тверском", - процитировал в 18:49 мск 26 февраля правозащитника "Интерфакс".

"Мы встали втроем, Алла Фролова, я и Евгений Еникеев, с плакатами против войны у Совета Федерации: "Нет войне!", "Люди задумайтесь!", у меня просто на бумажке был нарисован голубь мира над земным шаром. Простояли минут пять, потом нас забрали и на машине отвезли в Тверской отдел полиции, в двух шагах от Совета Федерации, сидим здесь. Мы все по первой ходке, по нынешним правилам у нас пока нет повторного задержания. Пока мы ожидаем, наверное, штраф, но кто знает, как будут оформлять", - рассказал 26 февраля Олег Орлов "Эхо Москвы".

В ролике, опубликованном 26 февраля в Telegram-канале ПЦ "Мемориал"* видно, что трое участников акции стоят с небольшими плакатами у здания Совета Федерации. К ним подъехал микроавтобус с надписью "Полиция", из него вышли силовики в масках и задержали правозащитников. 

Правозащитников отвезли в ОВД Тверской, с ними был адвокат Михаил Бирюков, а позже их отпустили, сообщил в 23.02 мск 26 февраля Telegram-канал ПЦ "Мемориал"*.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

*организации внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В конце декабря 2021 года суды приняли решения об их ликвидации.

Примечание:

"Комиссия Совета Европы подвергла Россию критике за ликвидацию "Мемориала"*", "США, ЕС и еще три страны осудили Россию за ликвидацию "Мемориалов"*", "Двое участников антивоенной акции в Краснодаре арестованы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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