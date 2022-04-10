Правозащитник Олег Орлов обвинен в нарушении правил пикетирования

10 апреля 2022, 16:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики обвинили в нарушении порядка пикетирования правозащитника Олега Орлова, вышедшего сегодня с плакатом на Красную площадь в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта силовики задержали члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова на площади у Большого театра в Москве, когда правозащитник держал плакат с критикой Владимира Путина. Суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей, объявив виновным в дискредитации Вооруженных сил. Сам Орлов с трактовкой своих действий не согласился.

6 марта силовики в Москве также задержали Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. Он был доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против действий российских военных на Украине. Орлова отпустили из полиции, составив протокол по статье о нарушении порядка пикетирования. 28 марта суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей.

Олега Орлова, задержанного сегодня с плакатом, отпустили из ОВД "Китай-город", сообщил Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ". "Оформили по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»)", - говорится в публикации.

Правозащитник был задержан на Красной площади с плакатом, содержащим пожелание знать правду и не молчать. "Это уже четвертое задержание правозащитника за последнее время. С Орловым адвокат Михаил Бирюков", - сообщил "Мемориал"* в другой публикации.

Напомним, Олег Орлов проводил пикеты против спецоперации на Украине и в феврале. 26 февраля он был задержан на пикете у здания Совета Федерации. 24 марта Тверской райсуд Москвы признал Орлова виновным в нарушении правил пикетирования и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Отметим, что 5 апреля в Первом апелляционном суде в Москве состоялось заседание по жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Судья не удовлетворила просьбу защиты приостановить процесс ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах, и апелляционная инстанция оставила решение о ликвидации "Мемориала"* в силе.

"Мемориал"* будет обжаловать решение о ликвидации организации, в том числе, в ЕСПЧ, сообщил по итогам заседания юрист Григорий Вайпан. Правозащитный центр начал процесс ликвидации, но юристы "Мемориала"* продолжат работу по жалобам в ЕСПЧ, которые уже были поданы, сообщили правозащитники.

Иск о ликвидации Правозащитного центра подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. 29 декабря 2021 года прокурор в суде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан, после чего потребовал ликвидировать организацию. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил тогда председатель совета организации Александр Черкасов.

22 марта в Верховном суде России прошло также заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Эта отсрочка является обязанностью российского суда, заявила на заседании защита, однако Верховный суд не удовлетворил просьбу о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"*. ЕСПЧ ранее заявил, что исполнение судебных решений о ликвидации "Мемориалов" должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах.

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* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.