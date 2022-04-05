05 апреля 2022, 20:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Мемориал"* будет обжаловать решение о ликвидации организации, в том числе, в ЕСПЧ, сообщил юрист Григорий Вайпан. Организация начинает процесс ликвидации, отметил правозащитник Олег Орлов. Юристы "Мемориала"* продолжат работу по жалобам в ЕСПЧ, которые уже были поданы, сообщила исполнительный директор Правозащитного центра "Мемориал"* Анна Добровольская.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Первом апелляционном суде в Москве состоялись заседание по жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Судья не удовлетворила просьбу защиты приостановить процесс ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Апелляционная инстанция оставила решение о ликвидации "Мемориала"* в силе.

На вынесение решения у суда ушло ровно 35 минут. Когда судьи зашли в аудиторию, слушатели и участники процесса вяло встали, ожидая, когда судья озвучит вердикт. "Оставить жалобу без удовлетворения. Признать решение Мосгорсуда законным и вступившим в силу", - озвучила решение судья.

Оно было встречено роптанием. Один из присутствующих на заседании мужчин прокричал: "Судья! Что вы делаете?! Вы убиваете Россию! Вы могли остановить этот беспредел, но вы этого не сделали!" К мужчине сразу подошли несколько приставов и вывели его из аудитории, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

В перерыве глава библиотеки "Международного Мемориала"* Борис Беленкин и член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов шутили – сколько уйдет времени на вынесение решения, намекая на то, что оно уже принято, а процедура ухода в совещательную комнату – показательная формальность. Беленкин предположил, что решение примут не более чем за 15 минут, его оппонент посчитал, что суду потребуется на 10 минут больше.

Олег Орлов сообщил, что иного решения не ожидал. "Мы все предсказали в нашем утреннем заявлении, которое было опубликовано на сайте центра. Мы писали, что нас ликвидируют, что это ожидаемо и неизбежно в нынешней ситуации. Решение суда нас не удивило", - рассказал после суда корреспонденту "Кавказского узла" Орлов.

В России уничтожен институт правосудия, суды стали инструментом расправы с неугодными властям людьми и организациями, а страна возвращается к тоталитаризму, заявили сегодня члены Совета Правозащитного центра "Мемориал"*. После отказа суда приостановить процесс ликвидации организации "Мемориал"* сообщил о прекращении обновления сайта.

После сегодняшнего решения Правозащитный центр "Мемориал"* окончательно ликвидируется, подчеркнул Орлов. "Решение [о ликвидации] вступило в законную силу. Есть кассация, но это другое. Начинается процесс ликвидации. Мы соберем высшие органы управления, создадим ликвидационную комиссию, которая рассчитается со всеми долгами, чтобы были выплачены зарплаты сотрудникам… Есть возможность подать жалобу в ЕСПЧ о незаконности принятого решения. Я уверен, что ЕСПЧ примет решение о незаконности всего, что тут происходило, начиная с закона об иностранных агентах, и потребует отменить законодательство. Но вопрос - выполнит ли Россия предписание ЕСПЧ. России также обязана не развязывать спецоперацию (на Украине). У России много обязательств, толку-то", - сказал Орлов.

Председатель совета организации Александр Черкасов затруднился ответить, будет ли продолжать работу Тelegram-канал "Полный ПЦ". Отвечая на вопрос, будет ли рассылаться информация о тех лицах, кто до ликвидации заключил договора с юристами и адвокатами "МеМориала"*, правозащитник ответил, что не будет комментировать то, что "может привести под статью о продолжении деятельности запрещенной организации".

Олег Орлов подчеркнул, что "с нынешнего момента "Мемориал"* ничего не может от себя ничего ни высылать, ни говорить".

Сегодняшнее решение суда будет обжаловано, рассказал юрист Григорий Вайпан. "Нам предстоит пройти еще две кассации – Второй кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд РФ. В сложившейся ситуации подавать жалобу в ЕСПЧ невозможно, так как не исчерпаны все российские суды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подать заявление в ЕСПЧ можно будет и после 16 сентября 2022 года, когда российские суды перестанут подчиняться ЕСПЧ, продолжил Вайпан. "Это возможно, потому что ликвидация состоялась в тот момент, когда Россия еще была участницей Конвенции. Это имеет ключевое значение", - подчеркнул юрист.

Европейский суд по правам человека продолжит рассмотрение жалоб из России о нарушении Конвенции по правам человека до 16 сентября, сообщил суд. Юристы Центра защиты прав СМИ* пояснили, что тот факт, что Россия перестала быть членом Совета Европы, не снимает с нее обязанностей, которые были взяты в рамках Европейской Конвенции по правам человека по всем нарушениям, возникшим до 16 сентября. "Европейский суд указал, что Россия перестанет быть Высокой Договаривающейся Стороной только после 16 сентября. И это означает, что по всем нарушениям, допущенным российскими властями до этой даты, Россия будет нести ответственность в рамках Европейской Конвенции", – сказали юристы.

Вайпан также остановился на неисполнении судом обеспечительной меры ЕСПЧ о приостановке ликвидации организации. "Мы уже сегодня, сразу после завершения заседания, подали в Первый апелляционный суд заявление об отсрочке исполнения решения, которое вступило в законную силу. Заявление подано в электронном виде. Нас в ближайшие недели ожидает заседание в Мосгорсуде по отсрочке судебного решения – согласно правилу 39, несмотря на то, что судебное решение вступило в законную силу, исполнять его формально нельзя, запрещено", - сказал Вайпан.

Сотрудники Правозащитного центра смогут войти в состав ликвидационной комиссии, заверила корреспондента "Кавказского узла" исполнительный директор Правозащитного центра "Мемориал"* Анна Добровольская. "В решении суда нет информации, которая касалась бы состава ликвидационной комиссии, о том, что состав комиссии назначается "сверху", поэтому порядок ликвидации будем определять сами. В ближайшее время соберем учредителей и будет назначен ликвидатор. Обычно это исполнительный директор организации, то есть, скорее всего, это буду я", - рассказала Добровольская.

Закон не содержит четкого срока, за какой период организация должна быть ликвидирована, продолжила Добровольская. "Но есть ряд процедур, которые мы должны соблюсти: объявление о ликвидации, затем обозначается срок, в который к нам могут обращаться кредиторы. Это делается от двух месяцев – если процесс идет в нормальном режиме. Если же в отношении ПЦ* начнется какое-то судебное производство, то процесс будет осложнен и пойдет дольше", - прокомментировала Добровольская.

После сегодняшнего решения суда "Мемориал"* не сможет осуществлять свою деятельность, организация не может делать публичных заявлений – это может быть расценено, как неисполнение законного решения суда и продолжение работы ликвидированной организации, подчеркнула Добровольская.

Юристы "Мемориала"* "могут и будут" работать по делам, которые были начаты до ликвидации, заверила Добровольская. "Есть масса дел в ЕСПЧ, находящихся на самых разных стадиях – какие-то жалобы уже коммуницированы, какие-то еще нет", - сказала Добровольская.

От подачи кассационной жалобы вряд ли будет эффект, отметила Добровольская. "Если кассационная жалоба будет удовлетворена, то Правозащитный центр "Мемориал"* возобновит работу. Но сейчас об этом рано говорить… К сожалению, это формальность", - закончила Добровольская.

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Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.