Решение о ликвидации "Мемориала"* оставлено в силе

05 апреля 2022, 16:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защиты на решение Мосгорсуда о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Первом апелляционном суде в Москве началось заседание по жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. На нем судья не удовлетворила просьбу защиты приостановить прцоесс ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. 14 февраля стало известно, что Правозащитный центр обжаловал решение Мосгорсуда. Сегодня для поддержки правозащитников в суд приехали дипломаты, а интересы "Мемориала"* в суде представляют адвокаты Михаил Бирюков и Мария Эйсмонт, а также юрист Григорий Вайпан.

Первый апелляционный суд оставил в силе решение о ликвидации ПЦ «Мемориал»*, сообщил в 16.33 мск Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Напомним, иск о ликвидации Правозащитного центра подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. 29 декабря 2021 года прокурор в суде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан, после чего потребовал ликвидировать организацию. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил тогда председатель совета организации Александр Черкасов.

22 марта в Верховном суде России прошло также заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Эта отсрочка является обязанностью российского суда, заявила на заседании защита, однако Верховный суд не удовлетворил просьбу о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"*. ЕСПЧ ранее заявил, что исполнение судебных решений о ликвидации "Мемориалов" должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах.

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Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.