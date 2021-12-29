Прокурор потребовал ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*

29 декабря 2021, 10:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокурор на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан, после чего потребовал ликвидировать организацию. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил председатель совета организации Александр Черкасов.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря состоялось очередное заседание суда по делу о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Защите было отказано в допросе авторов экспертизы по делу организации. Работа Правозащитного центра "Мемориал"* не привела к негативным последствиям, но создала угрозу формирования критического общественного мнения о российской власти, заявил прокурор. Защита напомнила суду, что пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС и переселенцы из Чечни в Ингушетию получили поддержку от Правозащитного центра "Мемориал"* при отстаивании своих прав в суде. Отказ допросить по делу "Мемориала"* тех, кто учредил эту организацию и работает в ней, а также заявленных защитой свидетелей с Северного Кавказа говорит о нежелании суда беспристрастно вникать в суть вопроса, отметили правозащитники. Прения сторон 29 декабря не станут последним заседанием по делу, если исход суда не предрешен, спрогнозировали они.

Мосгорсуд начал рассмотрение иска о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* месяц назад – 23 ноября, когда прошло первое предварительное заседание суда. Второе заседание прошло 29 ноября. Иск в суд подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. Третье заседание прошло 16 декабря. Во время него прокуратура предъявила претензии не к отсутствию, а к размеру и расположению маркировки о статусе иноагента на сайте "Мемориала"*, а также использовала в качестве аргумента не вступившее в силу решение суда о штрафе в 500 тысяч рублей.

В 10.09 мск началось заседание по делу о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Со стороны защиты на заседании выступают адвокаты Михаил Бирюков, Илья Новиков и Мария Эйсмонт, а также юрист Григорий Вайпан и юристки Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова, Наталья Морозова и Наталия Секретарёва, следует из трансляции в Telegram-канале центра.

Адвокат Илья Новиков задал суду вопрос, случайно ли совпадения сроков подачи исков о ликвидации "Международного Мемориала"* в Верховный суд России и Правозащитного центра "Мемориал"*. Судья снял это вопрос, однако прокурор уверил, что совпадение сроков случайно, отмечается в трансляции.

После этого прокурор указал, что собраны достаточные доказательства того, что "Мемориал"* демонстрирует устойчивое пренебрежение закона и грубо нарушает права граждан. по его словам, финансовую деятельность "Мемориал" осуществляет непрозрачно, в отчетах нет полных сведений о доходах и расходах. В качестве претензий к организации прокурор назвал участие во всех протестных движениях, поддержку всех протестов, направленных на дестабилизацию страны и партнерство с ОВД-Инфо*. А списки политзаключенных, которые публикует "Мемориал"*, по мнению прокурора, направлены на формирование негативного восприятия судебной системы России и на дезинформирование граждан. Также прокурор обвинил ПЦ "Мемориал"* в устойчивом пренебрежении Конституцией РФ и законами, нарушении прав граждан и право на доступ к информации (о признании иноагентом - Прим. "Кавказского узла"). "Ликвидация — соразмерная мера с целью соблюдения прав граждан и интересов РФ", - заявил прокурор.

"Я благодарен представителям прокуратуры, что они явно изложили истинные мотивы претензий к нам", заявил глава совета ПЦ "Мемориал"* Александр Черкасов. "Это не маркировка или ее отсутствие — это лишь повод, предлог. Ссылки на то, что отсутствие маркировки нарушает права граждан — это проекция, как сказали бы психологи. Это попытка лишить граждан доступа к важной информации. Спасибо, что упомянули ОВД-Инфо* как организацию, помогающую гражданам. Спасибо, что упомянули работу на Кавказе и отдельное спасибо, что упомянули работу по политическим репрессиям", - отметил Черкасов.

Он отметил, что какое бы решение не принял суд, оно докажет правоту "Мемориала"*. "Нас можно закрыть! Но само это явление и интерес граждан, и понимание граждан России к этому вопросу и этой стороне жизни — никуда не денется. Сейчас вы, государство, пытаетесь разбить красную мигающую лампочку, которая сигнализирует, что что-то не так, а не решить саму проблему" - приводятся в текстовой трансляции слова Черкасова

28 декабря Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала"* и его региональных подразделений. Решение Верховного суда России неправосудно и политически мотивировано, оно будет обжаловано, сообщили адвокаты организации. Организация ищет форматы дальнейшей работы, отметил глава правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский. Ликвидация "Международного Мемориала"* является свидетельством подавления свободы слова и отходом от общеевропейских ценностей, а закон об иноагентах используется для постепенного сужения пространства независимого критического мышления и диалога, заявили генсек Совета Европы, председатель ОБСЕ и посол США в России.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.