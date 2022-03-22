Суд отказался отсрочить ликвидацию "Международного Мемориала"*

22 марта 2022, 15:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд России не удовлетворил просьбу о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"* до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Верховном суде России началось заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Отсрочка ликвидации организации до решения ЕСПЧ является обязанностью российского суда, заявила на заседании защита.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

Суд вынес решение не в пользу "Международного Мемориала"*, сообщил в 15.37 мск Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ". "Верховный суд не удовлетворил заявление об отсрочке ликвидации Международного Мемориала. Суд считает, что основания для отсрочки должны носить действительно исключительный характер и быть соразмерными и пропорциональными", - отмечается в публикации.

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. 14 февраля стало известно, что Правозащитный центр обжаловал решение Мосгорсуда. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил ЕСПЧ.

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Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.