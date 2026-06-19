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08:22, 19 июня 2026

Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Альберда Хапова к одному году колонии за неявку в воинскую часть.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по фамилии Хапов, признав его виновным в совершении преступления по части 3.1 статьи 337 УК РФ, об этом пресс-служба суда сообщила 18 июня на своей странице во "ВКонтакте".

По данным суда, Хапов без уважительной причины 5 марта не явился в воинскую часть. 2 апреля Хапов был госпитализирован в больницу Нальчика, в дальнейшем он добровольно прибыл в военный следственный отдел города, "а с 5 марта до 2 апреля Хапов проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении суда.

Подсудимый в суде вину признал и раскаялся. Суд приговорил его к одному году лишения свободы. Отбывать наказание Хапов будет в исправительной колонии общего режима.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Альберда Хапова поступило на рассмотрение 8 июня, а 18 июня судья Пятов вынес обвинительный приговор при участии адвоката Каргиновой.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

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Автор: Кавказский узел

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