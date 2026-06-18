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Кавказский узел

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20:06, 18 июня 2026

Источники назвали чеченцем задержанного по делу об убийстве Скрепецкого

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинский паспорт, которым пользовался задержанный по делу об убийстве художника Роберта Кузовкова (Семена Скрепецкого) поддельный, а сам мужчина чеченец, cообщило польское издание со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", работы убитого в Польше художника Роберта Кузовкова (Семена Скрепецкого) практически неизвестны в Чечне, но власти республики могли воспринять их как оскорбительные и использовать его убийство как послание другим критикам Кадырова в Европе. Скрепецкий активно рисовал карикатуры на политических деятелей, в том числе Рамзана Кадырова, его сына Адама и командира "Ахмата" Апти Алаудинова. А незадолго до своего убийства, 14 июня, он комментировал в своем Telegram-канале повторное присвоение Адаму Кадырову звания героя Чечни, опубликовав одну из своих картин - на ней отец и сын Кадыровы изображены со свиными пятаками, ушами и копытами.  По делу были задержаны двое граждан Беларуси, но их отпустили. Сегодня стало известно о задержании мужчины, который использовал грузинский паспорт.

16 июня стало известно, что художник из России Роберт Кузовков, известный под псевдонимом Семен Скрепецкий, который рисовал карикатуры на Рамзана Кадырова и Владимира Путина, застрелен неизвестными в польском городе Бяла Подляска. Смерть художника Роберта Кузовкова лишь усилила интерес к его работам и придала новый резонанс темам, которые он затрагивал в своем творчестве, указали пользователи соцсетей, комментируя убийство автора карикатур на Кадырова. Знакомые художника уверены в политическом характере убийства, прокуратура заявила о нескольких версиях, не раскрыв их. Художник жестко высмеивал в своих картинах и публикациях не только власти России, Белоруссии и Чечни, но и Украины, и российскую оппозицию.

Паспорт Грузии, которым пользуется задержанный по делу об убийстве Роберта Кузовкова - художника-карикатуриста, работавшего под псевдонимом Семен Скрепецкий, - с большой долей вероятности является поддельным, так как данные не совпадают. По предварительным данным, задержанный - чеченец, сообщило сегодня Onet.pl cо ссылкой на источники в силовых структурах .

Издание сообщило подробности задержания. Силовики задержали мужчину  в Пястове под Варшавой в одном из грузинских ресторанов. "Мужчина не сопротивлялся. Он также не пытался бежать. Вероятно, он не успел среагировать", - говорится в публикации.

Читатель "Кавказского узла" barrett, уверен, что убийство карикатуриста было заказным. "Если человек активно высмеивал политиков разного уровня, делал на них карикатуры , постил какие-то ролики и т.д., то понятно, что убили его не просто так. К тому же, указывается, что в него стреляли несколько раз с близкого расстояния, и сделали «добивающий», то есть т.н. «контрольный» выстрел. Значит, скорее всего, речь идет о профессиональном киллере, а не каком-то там рядовом гражданине, который купил или добыл себе где-то пистолет, и пошел расправляться с художником. Сразу напрашивается мысль, а кто это сделал, точнее организовал, кроме….?", - спросил он, не назвав имени. 

"Кавказский узел" собрал истории устранения оппонентов Рамзана Кадырова в ЕС в справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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Автор: "Кавказский узел"

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