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02:45, 19 июня 2026

Минэнерго Дагестана отрицает проблемы с топливом в республике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дефицита моторного топлива в Дагестане нет, а цены на горючее контролируются, заявило министерство энергетики и тарифов Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", в конце мая жители Махачкалы пожаловались, что значительная часть АЗС в городе закрыта, из-за чего им приходится стоять в очередях. Аналитики связали приостановку работы заправок с продолжением работы по повышению безопасности АЗС. Автомобилисты в Махачкале не ощущают дефицита топлива, но называют заметным его подорожание - в цене вырос как бензин всех марок, так и газ. 

Стоимость основных видов горючего в республике выросла в связи с тем, что владельцы автозаправочных станций в Дагестане столкнулись с трудностями при закупке топлива, указывало 15 июня РИА "Дагестан". Telegram-канал "Спросите у Расула" в тот же день констатировал, что массовое закрытие АЗС из-за нарушений требований безопасности создает в Дагестане дополнительное давление на региональный рынок топлива.

Дагестанские чиновники отреагировали на публикации о проблемах топливного рынка республики, заявив об отсутствии дефицита и контроле над ценами. 

“В настоящее время на территории республики не наблюдается дефицита моторного топлива”, - говорится в заявлении, опубликованном 18 июня в официальном Telegram-канале министерстве энергетики и тарифов Дагестана.

В ведомстве добавили, что ведут “ежедневный мониторинг ситуации с ценообразованием” и направляют информацию о ценах на горючее в Минэнерго России. С предпринимателями, продающими топливо, власти взаимодействуют через Дагестанскую топливную ассоциацию. 

Мониторинг, по словам чиновников, позволяет не допустить необоснованного завышения цен. “В случае выявления признаков сговора или завышения цен министерство направляет обращение в управление Федеральной антимонопольной службы”, - отмечается в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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