Военный из Дагестана убит в зоне СВО

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Ибрагим Абдулкеримов из Кизлярского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1998 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", к 18 июня представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 1997 бойцов из Дагестана.

Мемориальную доску убитому в военной операции Ибрагиму Абдулкеримову открыли в школе поселка Александрийский, сообщает администрация Кизлярского района на странице во "ВКонтакте".

Подробности биографии бойца и его гибели администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1998 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале мая администрация Кизлярского района сообщила, что в военной операции убиты Ильяс Курбанов и Дмитрий Исакин.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.