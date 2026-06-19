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06:37, 19 июня 2026

Военный из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Абдулкеримов из Кизлярского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1998 убитых там военнослужащих из Дагестана. 

Как информировал "Кавказский узел", к 18 июня представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 1997 бойцов из Дагестана.

Мемориальную доску убитому в военной операции Ибрагиму Абдулкеримову открыли в школе поселка Александрийский, сообщает администрация Кизлярского района на странице во "ВКонтакте".

Подробности биографии бойца и его гибели администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1998 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале мая администрация Кизлярского района сообщила, что в военной операции убиты Ильяс Курбанов и Дмитрий Исакин. 

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов  первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: Кавказский узел

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