Пять бойцов из Дагестана убиты в боевых действиях на Украине

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Валех Эминов и четверо его земляков из Кизлярского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1997 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", к 18 июня представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 1992 бойца из Дагестана.

В нескольких населённых пунктах Кизлярского района прошли церемонии открытия мемориальных плит, сообщает администрация района в Telegram-канале.

В селе Южное открыли мемориальную плиту убитому в ходе СВО Валеху Эминову, а в селе Рыбалко состоялось открытие мемориальной плиты Нажмудину Магомедову. В Хуцеевской, Бондареновской и Тушиловской школах мемориальные доски были открыты Саидахмеду Магомедову, Гадислану Гаджиеву и Александру Ковалеву.

Подробности биографий бойцов и их гибели администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1997 комбатанта из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Кизлярского района информировала, что на Украине убиты Дмитрий Попов и Мансур Магомедов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.