Трое военных из Дагестана убиты на Украине

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Теймур Мусаев и двое его земляков из Сулейман-Стальского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1992 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", к 17 июня представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 1989 бойцов из Дагестана.

Имена еще троих военнослужащих из Дагестана, убитых на Украине, обнародовал глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов. Чиновник отчитался о передаче родственникам бойцов посмертных наград.

Теймур Мусаев из Касумкента посмертно награжден орденом Мужества. Его земляк Сефихан Касумов, также выходец из Касумкента, посмертно отмечен медалью Суворова, а Герман Алибеков из села Эминхюр посмертно награжден медалью “За храбрость”, следует из сообщения в официальном Telegram-канале районной администрации.

Алибеков, по данным главы района, был участником контртеррористических операций на Северном Кавказе, за что получил медаль Суворова еще в начале 2000-х годов, отмечается в публикации. Детали биографий других убитых чиновники не приводят.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1992 комбатанта из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Сулейман-Стальского района информировала, что на Украине убиты Сиражутдин Агаларов, Леонард Гасанов и Эльмар Тагиев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".