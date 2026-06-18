Протестующие у парламента Грузии потребовали освободить политзаключенных

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В 568-й день непрерывных протестов многие из участников акции на проспекте Руставели посвятили свои плакаты лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария.

Как писал "Кавказский узел", адвокат лидера партии "Дроа" Элене Хоштария сообщил о серьезном ухудшении состояния ее здоровья в заключении. 17 июня, в 567-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси вышли с протестом к зданию Пенитенциарной службы, а протестующие на проспекте Руставели потребовали освободить Хоштария из тюрьмы.

24 марта суд в Тбилиси приговорил к 1,5 года лишения свободы основательницу партии "Дроа" Элене Хоштария, признав ее виновной в порче предвыборного баннера мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. Хоштария во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила надпись: "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который и ныне занимает этот пост. На видео, которые сама Хоштария разместила на своей странице в Facebook*, было видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно было восстановить.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза вышли сегодня на ежедневную акцию к зданию парламента. Собрание противников "Грузинской мечты" на проспекте Руставели проходит в 568-й день подряд.

Участники акции выступили с неизменным требованием освобождения политзаключенных, при этом многие плакаты демонстрантов были посвящены Элене Хоштария: "Свободу Элене", "Элене, свободу тебе!", "Свободу Элене, свободу политзаключенным", "Бегать не могу, а бороться могу, свободу Элене".

Также у собравшихся были плакаты: "Свободу Звиаду Цецхладзе", "Нет русскому засилью", "Банда "коцов" 1 и "Полицейские, вам нужен не страх народа, а его доверие", следует из публикаций фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

В собрании участвовало более 100 человек, следует из видеозаписей, опубликованных Mtavari и David Bolqvadze в Facebook*.

Врачи еще не посетили Элене Хоштария в тюрьме и специальный курс лечения ей, вопреки заявлению Пенитенциарной службы, не назначен. Семья заключенной уверена, что Хоштария стала жертвой политической мести, организованной, в том числе Ираклием Кобахидзе, передает Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".