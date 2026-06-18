Участники акции в Тбилиси потребовали освободить Элене Хоштария

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Активисты в Тбилиси в 567-й день непрерывных протестов отреагировали на сообщение адвоката об ухудшении состояния здоровья лидера партии "Дроа" Элене Хоштария. Протестующие потребовали освободить Хоштария из тюрьмы.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня, в 566-й день непрерывных протестов участники акции у парламента Грузии выступили в поддержку азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и основательницы Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели.

Ежедневному вечернему собранию на проспекте Руставели 17 июня предшествовала акция протеста перед зданием управления Пенитенциарной службы: участники митинга потребовали перевести лидера “Дроа”, одного из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштарию в клинику и незамедлительно начать ее лечение, пишет Publika.

Об ухудшении состояния здоровья Хоштария сообщил адвокат политика Шота Тутберидзе после личной встречи с ней. По словам защитника, проблемы со здоровьем у Хоштария, которая находится в заключении уже десятый месяц, начались около четырех месяцев назад, но политзаключенная ранее не хотела огласки этой информации.

24 марта суд в Тбилиси приговорил к 1,5 года лишения свободы основательницу партии "Дроа" Элене Хоштария, признав ее виновной в порче предвыборного баннера мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. Хоштария во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила надпись "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который и ныне занимает этот пост. На видео, которые сама Хоштария разместила на своей странице в Facebook*, было видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно было восстановить.

Хоштария беспокоят сильные боли в суставах, из-за них политик периодически испытывает ограничения подвижности. В период обострений заболевания она не может писать и передвигается только при помощи трости, передает Pirveli.

Врачи турецкой клиники, к которым обратилась защита, заключили, что без лечения состояние Хоштария продолжит ухудшаться, что может привести к необратимым последствиям вплоть до полной утраты способности самостоятельно передвигаться и необходимости инвалидной коляски. Эти рекомендации защита передала в медицинскую службу тюрьмы около двух месяцев назад, но Пенитенциарная служба так и не отреагировала на них, пишет Tbilisi life.

Пенитенциарная служба, комментируя заявления адвоката, назвала их дезинформацией. По данным чиновников, Хоштария “имеет беспрепятственный доступ” к медицинским услугам, и ее состояние здоровья “никоим образом не ухудшилось”. При этом ведомство подтвердило, что у Хоштария есть ряд хронических заболеваний, диагностированных еще до заключения.

Участники митинга у здания Пенитенциарной службы держали плакаты “Свободу Элене”, “Право гражданина на доступную и качественную медицинскую помощь защищено законом” и “Свободу Элене Хоштария”. С такими же плакатами вечером 17 июня активисты пришли на очередную акцию у парламента Грузии.

Собравшиеся на Руставели также держали плакаты “Страна небезопасна”, “Огонь олигархии”, “Свободу Афгану Садыгову” и “Женщины незаконно в тюрьме” - последний с фотографиями Элене Хоштария и Мзии Амаглобели, следует из публикаций фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) и грузинских медиа в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".