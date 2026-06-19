Военный из Калмыкии убит на Украине

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Александр Минкеев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 232 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 13 июня силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 231 бойца из Калмыкии.

О передаче медали "Отец солдата" отцу убитого в военной операции Александра Минкеева отчиталась администрация Кетченеровского района на своей странице во "ВКонтакте".

Александр Минкеев - ветеран боевых действий на Северном Кавказе, был призван в 2022 году в ходе частичной мобилизации. Награжден посмертно орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 232 бойца из Калмыкии.

В октябре 2023 года администрация Кетченеровского района сообщала, что в зоне СВО убит Эрдни Гаряев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.