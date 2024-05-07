07 мая 2024, 14:25

Двое военных из Астраханской области убиты в зоне СВО

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Василий Морковкин и Гадажан Садыков убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине признаны убитыми не менее 304 военнослужащих из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 6 мая представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 302 военнослужащих из Астраханской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне проведения спецоперации на Украине убиты военные из Астраханской области Василий Морковкин и Гадажан Садыков. В их честь, а также в честь других убитых бойцов в поселке Володарский открыта стела. В церемонии открытия принял участие замруководителя администрации области Егор Угаров, передала сегодня Astrakhan.su.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 304 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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