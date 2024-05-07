Свидетели по делу верующих в Калмыкии отвергли версию следствия

07 мая 2024, 21:27

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Никто из допрошенных по ходатайству обвинения не подтвердил, что Свидетели Иеговы* из Калмыкии Кишта Тутунова, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова допускали экстремистские высказывания, сообщила адвокат Тутиновой. Суд просмотрел тайно сделанные силовиками видеозаписи бесед, на которых женщины, между разговорами о погоде и рецептах приготовления пищи, обсуждают библейские цитаты.

Как писал "Кавказский узел", суд в Элисте в марте 2023 года поместил Свидетельницу Иеговы* Кишту Тутинову под домашний арест по обвинению в организации экстремистской деятельности. Обыски прошли в квартирах ее сына, а также двух женщин, сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. Это первое в Калмыкии уголовное дело в отношении Свидетелей Иеговы* после решения Верховного суда России о ликвидации их религиозных организаций.

По версии следствия, Тутинова, находясь дома, "проводила религиозные собрания и непосредственно участвовала в них посредством онлайн-конференций". 63-летняя женщина провела два дня в ИВС, более четырех месяцев под домашним арестом и около семи месяцев под запретом на определенные действия. Еще две местные жительницы, 46-летняя Цаган Халгаева и 42-летняя Екатерина Менькова, сначала проходили свидетелями по делу, но в декабре 2023 года им было предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации. Дело было передано в суд в феврале 2024 года, сообщил портал, освещающий преследование Свидетелей Иеговы* в России.

6 мая в Элистинском горсуде состоялось заседание по делу Тутиновой, Халгаевой и Меньковой. "Были допрошены два свидетеля обвинения и завершен просмотр материалов оперативно-разыскных мероприятий - видеозаписей, которые были сделаны тайно в комнате общежития моей подзащитной. Следующее заседание состоится 8 мая. Из заявленных обвинением свидетелей допрошены практически все, осталось три человека. Ожидаем их явку завтра, и после этого, как я понимаю, сторона обвинения завершит представление доказательств", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тутиновой Евгения Смелова.

Адвокат добавила, что происходящее в суде "вызывает недоумение". "Ни один из допрошенных свидетелей обвинения никогда не слышал от моей подзащитной, как и от других подсудимых, никаких высказываний и призывов экстремистского характера. Тутинову характеризуют только с положительной стороны - как доброго, мягкого, позитивного человека. Ни одно из доказательств обвинения не подтверждает экстремистские мотивы. На видеозаписях - бытовые разговоры о погоде, здоровье, кулинарных рецептах. Совместно с обсуждением библейских цитат и мыслей между 2-3 женщинами. Что, собственно, ни Конституция России, ни решение Верховного суда РФ от 2017 года не запрещали", - подчеркнула она.

Минюст в апреле 2017 года добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных верующих исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и в южных регионах России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

На заседании было много слушателей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности один посетителей судебного заседания. "Я так понимаю, люди приехали поддержать даже со Ставрополья, порядка 10 человек "группы поддержки" было, но судья Алексей Полевщиков всех запустил без проблем", - сообщил собеседник. По его словам, на заседании 6 мая смотрели видеозаписи, на которых в какой-то комнате двое либо трое женщин - то все вместе, то Тутинова с Халгаевой, то с Меньковой - сидят и разговаривают. "Читают Библию, а потом о другом поговорят - кто что приготовил, какие-то бытовые разговоры. Потом опять о Боге. Очень спокойные видео, долго смотрели", - сказал источник.

Слушатели - друзья и знакомые подсудимых - приходят на каждое заседание, отметила Смелова. "На скамье подсудимых три женщины, а для женщин эмоциональный фактор поддержки особенно важен", - пояснила она.

Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию. Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.