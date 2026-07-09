×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:00, 9 июля 2026

Пользователи соцсети пожаловались на ограничения отпуска бензина в Волгоградской области

Заправка. Фото: Павел Мирошкин/"Городские вести"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На АЗС в Волгоградской области водителю предложили приехать после часу ночи, чтобы купить бензин без использования топливной карты, при этом не факт, что к этому моменту он еще будет. Пользователи пожаловались на дефицит топлива на заправках. В дискуссию вмешались боты, которые попытались уверить комментаторов, что это нормальная ситуация.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 7 июля, в Волгограде закрыто более половины заправок, а на всех открытых АЗС выстраиваются очереди. Власти настаивают, что поставки топлива своевременны и достаточны, а кризис вызван "искусственным ажиотажем".

30 июня три крупнейшие сети АЗС в Волгограде повысили цены не только на бензин и дизельное топливо, но и на газ; при этом чиновники заявили, что ситуация стабильна и запасы топлива в области достаточны. К 3 июля закрытые ранее заправки в сельских районах области вновь заработали, и очереди на АЗС стали меньше, но в Волгограде проблема очередей сохранилась.

Пользователи пожаловались на отказы в заправке и отсутствие топлива 

Водители в Волгограде заявили о массовом отказе операторов АЗС заправлять машины за деньги. Для того, чтобы залить в бак заветные 20 литров, на заправках требуют топливные карты для юридических лиц и ведомств, пишет V1.

"Живу за Волгой, в поселке, где нет общественного транспорта. Машина для меня — реально не роскошь, а средство передвижения. Которое очень скоро превратится в недвижимость просто потому, что я не могу ее заправить — на АЗС требуют топливную карту, оформленную на юридическое лицо. У мужа есть две действующих фирмы, и он готов заключить договор, приобрести эти топливные карты — но я потратила целый день на обзвон всех, кто так или иначе мог бы решить этот вопрос в региональном представительстве нефтяной компании — бесполезно. Ответа на вопрос как это сделать, я так и не получила", - приводит издание в своем Telegram-канале комментарий читательницы.

Особые условия для владельцев топливных карт действуют с 25 июня. Их ввели в рамках ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на заправках региона. Если на АЗС заканчивается топливо, компания может временно прекратить его продажу. При этом небольшой запас бензина могут оставить для владельцев предоплаченных топливных карт, говорится в публикации.

Сообщение набрало к 19.00 мск 38 комментариев.

Вера Новикова написала, что в сети, где она столкнулась с такой ситуацией, по телефону не дают никакую информацию. "Предложили приехать после часа ночи, но это не факт что будет бензин, просто у них программа разблокируется якобы для физических лиц. Муж в командировке, я должна либо поднять двоих детей и тащиться с ними, либо бросить их дома на свой страх и риск и мчаться на заправку искать бензин, и все это при действующей беспилотной опасности. Отличные меры поддержки", - прокомментировала она.

"Мы - гости Волгограда. Нигде не было новостей по кошмарной ситуации с топливом. Проехали 3 области. Здесь - самая жесть. По дороге из Саратова с трудом нашли заправку. 3 часа стояли в очереди. Залили 20 литров со скандалом. Ибо иначе просто остались бы в поле. Сейчас, вместо осмотра достопримечательностей будем по городу искать бензин, чтобы уехать. Хоть за тройную цену", - пишет Анастасия *****.

"Так я также ехал. В одну сторону все норм было, обратно возвращаться - и приплыли. Мне вообще на АЗС сказали, типа нечего наш бензин Краснодарский заправлять, надо дома сидеть...", - рассказал Александр, который недавно вернулся из Краснодарского края.

"Чиновники, случайно, не забыли известить народ о своих решениях?" - поинтересовалась Elena.

В дискуссию вмешались боты

При этом в комментариях появились и успокаивающие комментарии.

"Честно говоря, я считаю, что по бензу вполне нормальные лимиты, на все мелочи и дальние поездки топлива точно хватит!" — написала Надежда Агапова.

"Дальние поездки с 20-литровым лимитом — это что? До «Магнита», домой и обратно на заправку?" — возмутился Александр.

Похожие успокаивающие ответы публиковали и пользователи с никами Вячеслав Фетисов, Слава Куприянов.

"Каста «да всё хорошо» налетела", — прокомментировал Гражданин Обычный.

Пользователь Марина отметила, что даже не видит, как боты «пишут сообщение», так как, по ее мнению, они просто копируют текст.

"Ботов нагнали за наши же деньги, чтобы рассказать, как хорошо сейчас живёшь. Чтобы что? Чтобы ещё людей позлить?" — поинтересовался Александр.

"Люди, которые обеспечивают работу вот этих ботов в комментариях, - они отдают себе отчет, насколько сильно это дополнительно нагревает народ?" — спросил пользователь с ником Комочек Ярости.

Наличие бензина заинтересовало комментаторов

Пользователи поинтересовались наличием бензина на заправках.

"А где у нас можно посмотреть на каких АЗС есть 95 бензин в продаже простым гражданам?" - спросил Андрей Трушин.

"Достоверной информации нет нигде", - ответила Elena.

"Куча сервисов появилось с отображением АЗС с топливом. Но сами создатели жалуются на накрутки...", - пишет Гражданин Обычный.

Ситуация с доступностью бензина на заправках Волгограда по данным Gdebenz.ru на 18.59 мск.По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 18.59 мск сегодня, по части АЗС Волгграда нет информации о наличии бензина (отмечены серыми метками), в большинстве бензина нет (красные метки) или стоят длинные очереди (оранжевые метки). Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
19:30, 9 июля 2026
Названы имена двух потенциальных соперников Кадырова на выборах главы Чечни
18:16, 9 июля 2026
Обвинение отозвало ходатайство о продлении ареста Алине Джикаевой
17:45, 9 июля 2026
36 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
10:05, 9 июля 2026
Танкеры в Таганрогском заливе подверглись атаке БПЛА вторую ночь подряд
05:10, 9 июля 2026
Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине
23:58, 8 июля 2026
Участник шахтерских протестов в Чиатуре осужден за оскорбление судьи
Все события дня
Новости
Стоп-кадр видеообращения жителей Водного к главе Следкома. https://dzen.ru/video/watch/6a4a03ef5ec2671d975d4fa6
06:08, 9 июля 2026
Жители волгоградского поселка назвали нерешенной проблему с водоснабжением
Очередь на заправку. Фото Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
11:35, 8 июля 2026
Массовый переход на автогаз в регионах юга России обернулся риском бума "серых" мастерских
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:27, 7 июля 2026
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
Заправка. Фото: https://max.ru/mingkh15
11:10, 7 июля 2026
Очереди на АЗС сохраняются в регионах юга России*
АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02:10, 7 июля 2026
Проблема доступности бензина усугубилась в Волгограде
Персоналии
Афган Садыгов. Фото: Севиндж Садыгова
15:12, 9 июля 2026
Афган Садыгов
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
11:27, 9 июля 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
10:45, 9 июля 2026
Рубен Варданян
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Курбан Далгатов. Фото: Черновик https://chernovik.net/news/god-nazad-v-sovetskom-rovd-makhachkaly-byl-ubit-kurban-dalgatov-sledstvie-prodolzhaetsya
09 июля 2026, 15:58
Подсудимые по делу Далгатова отказались от онлайн-трансляции заседаний

Утечка с затонувшего танкера близ Анапы. Скриншот видео https://t.me/greensatru/218
09 июля 2026, 11:58
Спутниковый мониторинг зафиксировал утечку с затонувшего танкера близ Анапы

Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 июля 2026, 04:15
Алла Соболева обжаловала приговор по делу о вымогательстве у застройщика

Игбал Абилов. Фото https://www.facebook.com/scholarsatrisk/posts/sar-is-deeply-disappointed-to-share-the-igbal-abilov-a-scholar-of-history-and-et/1218651166937914/
08 июля 2026, 18:20
Защита Абилова добилась участия переводчика в рассмотрении исков к СМИ

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше