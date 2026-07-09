Пользователи соцсети пожаловались на ограничения отпуска бензина в Волгоградской области

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На АЗС в Волгоградской области водителю предложили приехать после часу ночи, чтобы купить бензин без использования топливной карты, при этом не факт, что к этому моменту он еще будет. Пользователи пожаловались на дефицит топлива на заправках. В дискуссию вмешались боты, которые попытались уверить комментаторов, что это нормальная ситуация.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 7 июля, в Волгограде закрыто более половины заправок, а на всех открытых АЗС выстраиваются очереди. Власти настаивают, что поставки топлива своевременны и достаточны, а кризис вызван "искусственным ажиотажем".

30 июня три крупнейшие сети АЗС в Волгограде повысили цены не только на бензин и дизельное топливо, но и на газ; при этом чиновники заявили, что ситуация стабильна и запасы топлива в области достаточны. К 3 июля закрытые ранее заправки в сельских районах области вновь заработали, и очереди на АЗС стали меньше, но в Волгограде проблема очередей сохранилась.

Пользователи пожаловались на отказы в заправке и отсутствие топлива

Водители в Волгограде заявили о массовом отказе операторов АЗС заправлять машины за деньги. Для того, чтобы залить в бак заветные 20 литров, на заправках требуют топливные карты для юридических лиц и ведомств, пишет V1.

"Живу за Волгой, в поселке, где нет общественного транспорта. Машина для меня — реально не роскошь, а средство передвижения. Которое очень скоро превратится в недвижимость просто потому, что я не могу ее заправить — на АЗС требуют топливную карту, оформленную на юридическое лицо. У мужа есть две действующих фирмы, и он готов заключить договор, приобрести эти топливные карты — но я потратила целый день на обзвон всех, кто так или иначе мог бы решить этот вопрос в региональном представительстве нефтяной компании — бесполезно. Ответа на вопрос как это сделать, я так и не получила", - приводит издание в своем Telegram-канале комментарий читательницы.

Особые условия для владельцев топливных карт действуют с 25 июня. Их ввели в рамках ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на заправках региона. Если на АЗС заканчивается топливо, компания может временно прекратить его продажу. При этом небольшой запас бензина могут оставить для владельцев предоплаченных топливных карт, говорится в публикации.

Сообщение набрало к 19.00 мск 38 комментариев.

Вера Новикова написала, что в сети, где она столкнулась с такой ситуацией, по телефону не дают никакую информацию. "Предложили приехать после часа ночи, но это не факт что будет бензин, просто у них программа разблокируется якобы для физических лиц. Муж в командировке, я должна либо поднять двоих детей и тащиться с ними, либо бросить их дома на свой страх и риск и мчаться на заправку искать бензин, и все это при действующей беспилотной опасности. Отличные меры поддержки", - прокомментировала она.

"Мы - гости Волгограда. Нигде не было новостей по кошмарной ситуации с топливом. Проехали 3 области. Здесь - самая жесть. По дороге из Саратова с трудом нашли заправку. 3 часа стояли в очереди. Залили 20 литров со скандалом. Ибо иначе просто остались бы в поле. Сейчас, вместо осмотра достопримечательностей будем по городу искать бензин, чтобы уехать. Хоть за тройную цену", - пишет Анастасия *****.

"Так я также ехал. В одну сторону все норм было, обратно возвращаться - и приплыли. Мне вообще на АЗС сказали, типа нечего наш бензин Краснодарский заправлять, надо дома сидеть...", - рассказал Александр, который недавно вернулся из Краснодарского края.

"Чиновники, случайно, не забыли известить народ о своих решениях?" - поинтересовалась Elena.

В дискуссию вмешались боты

При этом в комментариях появились и успокаивающие комментарии.

"Честно говоря, я считаю, что по бензу вполне нормальные лимиты, на все мелочи и дальние поездки топлива точно хватит!" — написала Надежда Агапова.

"Дальние поездки с 20-литровым лимитом — это что? До «Магнита», домой и обратно на заправку?" — возмутился Александр.

Похожие успокаивающие ответы публиковали и пользователи с никами Вячеслав Фетисов, Слава Куприянов.

"Каста «да всё хорошо» налетела", — прокомментировал Гражданин Обычный.

Пользователь Марина отметила, что даже не видит, как боты «пишут сообщение», так как, по ее мнению, они просто копируют текст.

"Ботов нагнали за наши же деньги, чтобы рассказать, как хорошо сейчас живёшь. Чтобы что? Чтобы ещё людей позлить?" — поинтересовался Александр.

"Люди, которые обеспечивают работу вот этих ботов в комментариях, - они отдают себе отчет, насколько сильно это дополнительно нагревает народ?" — спросил пользователь с ником Комочек Ярости.

Наличие бензина заинтересовало комментаторов

Пользователи поинтересовались наличием бензина на заправках.

"А где у нас можно посмотреть на каких АЗС есть 95 бензин в продаже простым гражданам?" - спросил Андрей Трушин.

"Достоверной информации нет нигде", - ответила Elena.

"Куча сервисов появилось с отображением АЗС с топливом. Но сами создатели жалуются на накрутки...", - пишет Гражданин Обычный.

По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 18.59 мск сегодня, по части АЗС Волгграда нет информации о наличии бензина (отмечены серыми метками), в большинстве бензина нет (красные метки) или стоят длинные очереди (оранжевые метки). Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.