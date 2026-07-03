Жители Волгоградской области встревожены ростом цен на топливо

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Цены на бензин и дизельное топливо в Волгоградской области продолжают расти, но очереди за ним стали меньше, а закрытые ранее заправки в сельских районах вновь заработали, рассказали опрошенные “Кавказским узлом” местные жители. Проблема очередей на АЗС сохраняется в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", с 23 июня компания "Лукойл" в Волгоградской области ввела ограничения на отпуск за одну транзакцию: на бензин - 30 литров, ДТ - 60 литров в городе, 200 литров - за городом на трассах, 25 июня на заправках компании в городе отпуск бензина сокращен до 20 литров. 26 июня водители рассказали "Кавказскому узлу", что в Волгоградской области растут цены на бензин, а на заправках в сельских районах выстраиваются очереди. 30 июня три крупнейшие сети АЗС в Волгограде повысили цены не только на бензин и дизельное топливо, но и на газ; при этом чиновники заявили, что ситуация стабильна и запасы топлива в области достаточны.

Рост цен на топливо в Волгоградской области продолжается, сообщили местные жители, опрошенные сегодня “Кавказским узлом”. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

Жительница Центрального района Волгограда Ольга Китаева отслеживает ситуацию с ростом цен на топливо в Волгограде на АЗС компании «Лукойл». По ее словам, заметен еженедельный рост цен на бензин и дизельное топливо, за прошедшую неделю горючее существенно подорожало. Так, литр бензина марки “100 Экто” подорожал на 40 копеек, “95 Экто” - на 18 копеек, 92-й - на 17 копеек, дизельное топливо - на 40 копеек.

«Рост цен постоянный, это держит водителей в постоянном напряжении. Если днем очередей на заправках в центре Волгограда пока не наблюдается, то уже к концу рабочего дня и далее к полуночи у АЗС растут очереди. Супруг вчера (2 июля) в 23.00 уехал на заправку, вернулся через полтора часа. Две заправки пришлось из-за ограничений посетить, две очереди отстоял», - рассказала Ольга, отметив, что в канистры заливать бензин на заправках «Лукойл» не разрешают.

Ольга отметила, что работа ее мужа связана с постоянными разъездами на личном автомобиле, в день он сжигает «полбака». Бак он пополняет чуть ли не каждый вечер. Ольга заметила, что ее супругу сейчас приходится отказываться от дальних поездок. Он просил начальника предоставить ему служебный автомобиль, но получил отказ.

«В конце месяца по чекам мужу компенсирует эти затраты бухгалтерия. Но до зарплаты он тратит, получается, свои деньги, которых нам на текущие расходы постоянно не хватает. А на общественном транспорте он по работе не может ездить, так как это много времени отнимает, он не успевает ничего сделать», - рассказала волгоградка.

Волгоградский историк Андрей Кудинов подрабатывает экскурсоводом на Мамаевом кургане. Краевед посетовал на то, что туристов на этом историческом объекте стало значительно меньше. «Некого водить. Раньше по несколько групп водил за полдня, а тут несколько туристов и все. Парковки на кургане пустые сейчас. Раньше и в будни, и особенно в выходные, они машинами были забиты. Теперь пусто», - рассказал Кудинов корреспонденту «Кавказского узла».

Андрей пояснил, что в летний сезон на Мамаев курган «сворачивает турпоток из тех, кто едет через Волгоград на юг». «Топливный и экологический коллапс на черноморском побережье и на Кубани сделал свое дело. Туристов нет и, похоже, в этом году их уже не будет», - посетовал историк.

Кудинов заметил, что роста цен на проезд в общественном транспорте дефицит и подорожание топлива в Волгограде пока не повлекли. Последний раз тарифы в областном центре выросли в октябре 2025 года. «Но в Новоаннинском районе, как мне родственники рассказывают, маршрутки в июле подорожали на 6 - 12 рублей. Думаю, до сентября и в Волгограде такое произойдет. Хотя основной общественной транспорт (кроме бензиновых маршруток) в Волгограде ездит на газе. Так что, если рост и будет, то незначительный, на фоне общей инфляции», - предположил он.

Жительница райцентра Иловля Жанна Курилкова рассказала, что ажиотаж с бензином в ее районе спал. «Открылись ранее закрытые АЗС. Очередей нет: две, три машины стоит. Да, ограничения по продажам, как и везде в области, ну, и цены еженедельно растут и растут. Мои соседи-пенсионеры поставили свою машину в гараж. Сказали, что в такие времена лучше дома сидеть», - сообщила женщина.

Фермер из Городищенского района, попросивший не называть его имени, сообщил, что областные власти «обещали помочь с дизельным топливом на период сбора урожая».

«Пока на словах обещали, программы действий регправительства в этом отношении не видел пока. Но не без их помощи запасы дизельного топлива я сделал. Пока только рост цен на топливо беспокоит, но оно (дизтопливо) все еще в достатке. Понятно, что цены на топливо сильно повысят уровень цен на конечный продукт. Сейчас их спрогнозировать пока не могу, так как растут и растут цены на топливо, но волгоградцам придется затянуть пояса в августе-сентябре», - сказал фермер.

Один из членов Общественной палаты на условиях анонимности подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о снижении «накала ажиотажа» в сельской местности Волгоградской области.

«Насколько я знаю, по фермерам идет специальное снабжение горюче-смазочными материалами. На этой неделе я был в нескольких районах Заволжья, и фермеры, с кем разговаривал, говорят, что все нормально. Но официально, естественно, надо у комитета по сельскому хозяйству спрашивать», - рассказал собеседник. “Кавказский узел” направил запрос в аппарат губернатора Волгоградской области, но ответ на него по состоянию на 21.40 мск сегодня не поступил.

Представитель Общественной палаты также отметил, что очереди на сельских заправках меньше, чем в областном центре. «Заметно, что сельчане меньше стрессуют. Норма по объему продажи такая же, по 20 литров на чек», - добавил он.