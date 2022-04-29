Протоколы по статье о дискредитации армии составлены на правозащитников за пикеты на Красной площади

29 апреля 2022, 18:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Красной площади во время пикетов задержаны правозащитник Олег Орлов и бывшая сотрудница "Международного Мемориала"* Ирина Галкова. Полиция составила на них административные протоколы о нарушении правил участия в публичном мероприятии и дискредитации российской армии, после чего задержанных отпустили.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля силовики задержали на Красной площади правозащитника Олега Орлова, который вышел на одиночный пикет с плакатом с пожеланием знать правду и не молчать. Спустя несколько часов он был отпущен из полиции, в отношении правозащитника составлен протокол о нарушении порядка пикетирования. Бывшая сотрудница "Мемориала"* Ольга Горелик, которая вышла в Москве на пацифистский пикет, была задержана 20 апреля, на нее составлен административный протокол о статье о дискредитации вооруженных сил, ей инкриминируют статью 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ).

20 марта силовики задержали члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова на площади у Большого театра в Москве, когда правозащитник держал плакат с критикой Владимира Путина. 30 марта суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей, объявив виновным в дискредитации вооруженных сил РФ. Сам Орлов с трактовкой своих действий не согласился. 6 марта силовики в Москве также задержали Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. Он был доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против действий российских военных на Украине. Орлова отпустили из полиции, составив протокол по статье о нарушении порядка пикетирования. 28 марта суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей. 17 апреля Орлову был назначен штраф в 15 тысяч рублей.

На Красной площади сегодня задержаны правозащитник Олег Орлов и бывшая сотрудница "Международного Мемориала"* Ирина Галкова. Они стояли с плакатами пацифистского содержания и с критикой действиями власти, сообщил сегодня "Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет команда бывшего Правозащитного центра "Мемориал"*.

Правозащитников Олега Орлова и Ирину Галкову отпустили из отдела полиции "Китай-город". На каждого из них составили по два протокола: о нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) и о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщило сегодня "ОВД-инфо"** в своем Telegram-канале. В отделе задержанным помогал адвокат от "ОВД-Инфо"** Михаил Бирюков, указано в сообщении.

Отметим, что 5 апреля в Первом апелляционном суде в Москве состоялось заседание по жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Судья не удовлетворила просьбу защиты приостановить процесс ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах, и апелляционная инстанция оставила решение о ликвидации "Мемориала"* в силе.

"Мемориал"* намерен обжаловать решение о ликвидации организации, в том числе в ЕСПЧ, рассказал после заседания юрист Григорий Вайпан. Правозащитный центр начал процесс ликвидации, но юристы "Мемориала"* продолжат работу по жалобам в ЕСПЧ, которые уже были поданы, сообщили правозащитники.

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* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

** признано незарегистрированным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.