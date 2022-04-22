Правозащитница обвинена в дискредитации армии после пикета в Москве

22 апреля 2022, 09:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики обвинили в дискредитации армии бывшую сотрудницу Правозащитного центра "Мемориал"*, которая вышла в Москве на пацифистский пикет.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля апелляционный суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, не удовлетворив просьбу защиты отсрочить ликвидацию до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Организация начала процесс ликвидации, но юристы "Мемориала"* продолжат работу по жалобам в ЕСПЧ, которые уже были поданы, сообщили правозащитники.

Бывшая сотрудница "Мемориала"* Ольга Горелик, которая вышла в Москве на пацифистский пикет, была задержана, ей инкриминируют статью 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ), сообщила вечером 21 апреля команда бывшего Правозащитного центра «Мемориал»* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0". "Адвоката от ОВД-Инфо** Максима Овчинникова не пускают", - отмечается в публикации.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, люди, выступающие против спецоперации на Украине, стали подвергаться преследованию и по этой статье, в том числе СКФО и ЮФО. На Кубани суды игнорируют все доводы защиты людей, задержанных за призывы к миру, констатировали опрошенные "Кавказским узлоа" юристы.

20 марта силовики задержали также члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова на площади у Большого театра в Москве, когда правозащитник держал плакат с критикой Владимира Путина. 30 марта суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей, объявив виновным в дискредитации вооруженных сил. Орлов с трактовкой своих действий не согласился.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению Мосгорсуда.

** включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.