Юристы сочли предвзятым отношение кубанских судов к пацифистам

22 марта 2022, 12:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суды на Кубани игнорируют все доводы защиты людей, задержанных за призывы к миру, и назначают активистам наказания вопреки их законному праву на одиночные пикеты, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в городах юга страны, стали подвергаться преследованию и по этой статье. На Кубани суды назначают активистам штрафы по этой статье, хотя на заседаниях не было представлено веских доказательств, рассказал 14 марта адвокат Михаил Беньяш. По его словам, основная опасность этой статьи в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

С момента начала спецоперации на Украине стало известно о более чем 200 делах активистов, проводивших акции в Санкт Петербурге, Калининграде, Красноярске, Туле, Анапе, Уфе, Владивостоке, Краснодаре, Сочи и других городах. Лишь за последние сутки стало известно о 80 новых протоколах по статье 20.3.3 КоАП РФ, рассказал 21 марта корреспонденту «Кавказского узла» адвокат краевой палаты Краснодарского края Сергей Костюк.

К адвокату Михаилу Беньяшу к 21 марта обратились за защитой, по его словам, только в Краснодаре 18 человек. "Возможно, что их и больше. Все они уже осуждены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Беньяша, судьи "дают всем наказания и штрафы по самой высокой шкале", хотя люди "выражали свою позицию в установленной законом форме в виде одиночных пикетов". "Привлекают к ответственности по статьям: 20.2. ч. 5 КоАП РФ - за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, 20.2. ч. 8 КоАП РФ - за повторное нарушение порядка, за 20.3. ч. 3 КоАП РФ - за пропаганду и разжигание ненависти и 20.3 ч. 1 за возбуждение ненависти", - перечислил адвокат.

На пикеты, по словам юриста, выходят люди "самые обыкновенные". "[Выходят] по велению сердца, только потому, что они не могут молчать. Есть дела, конечно, выходящие за рамки стояния с плакатом или пустым листом в одиночных пикетах. К примеру, суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Краснодара Александра Кондратьева, который плюнул в баннер с буквой Z и надписью «своих не бросаем». Этот плевок зафиксировал на видеорегистратор ехавший автомобилист и выложил это в сеть. Полиция быстро нашла [Кондратьева] и он был наказан по всей строгости", - сообщил Михаил Беньяш, добавив, что в суде Кондратьев вину не признал и пояснил, что своими действиями хотел показать отношение к спецоперации.

В качестве другого примера адвокат привел случай своей подзащитной Алипат Султанбеговой из Краснодара, осужденной на 10 суток ареста за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции.

Суды игнорируют доводы защиты пикетчиков

"Судьи и полицейские свирепствуют. На них не действуют ни пояснения, ни объяснения, ни доказательства, ни ходатайства… Людей наказывают просто за то, что они за мир. И это выходит за рамки адвокатской деятельности, потому что в этом случае адвокат бессилен, когда те, кто вершат судьбы людей, его не слышат", - констатировал Михаил Беньяш.

После обыска в квартире самого Беньяша была выбита входная дверь и изъята личная оргтехника, и дверь пришлось покупать и вставлять новую, добавил адвокат. "Также из квартиры было вынесено имущества не менее чем на сто тысяч рублей", - отметил Беньяш, уточнив, что несмотря на это, продолжает защиту сторонников мира и работает «круглосуточно».

Полицейские "настроены очень агрессивно по отношению к сторонникам мира", подтвердил адвокат Сергей Костюк. "Отношение очень жесткое, и, чтобы люди не пострадали, я пытаюсь выезжать в места задержания. Но на всех просто не хватает сил и возможностей. Выходить на акции стало все более небезопасно. Никто не обращает внимания, что человек ничего не нарушает. Достаточно, что своей акцией он проявляет несогласие с режимом и проводимой политикой насилия внутри или вне страны. На акции выходят образованные, думающие, неравнодушные люди, они и становятся объектом наказания", - сказал он.

Сергей Костюк также обратил внимание на то, что с 16 марта у россиян исчезла даже возможность обжаловать действия российских властей в Европейском суде по правам человека, так как Россия вышла из состава совета Европы.

Не менее пессимистичный прогноз относительно соблюдения прав человека высказал и адвокат Александр Попков. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о своем клиенте, который за пикет с небольшим пацифистским плакатом был осужден на пять суток ареста.

Осужденный, о котором рассказал Александр Попков, представился корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрием. Он сообщил, что около часа стоял близ железнодорожного вокзала в Сочи с пацифистским плакатом. "Я вышел потому, что понял что не могу ничего не делать. Написал два слова и вышел на пикет. Люди шли мимо меня потоком. Кто-то пробегал мимо, потупив глаза, кто-то [смотре] совершенно равнодушно, кто-то реагировал зло, а некоторые подходили со словами благодарности, говорили, что испытывают чувство "выжженного поля в душе", не знают, что делать, но поддерживают меня и мои требования. Полиция меня забрала с площади. Составили протокол, отвезли в суд. Там никто мои доводы не слушал, просто вынесли решение: пять суток ареста - и я отсидел", - рассказал Дмитрий.

Он уточнил, что после задержания был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) в Адлере, куда доставили и других задержанных за пикеты. "Я заметил, что в полиции и в ИВС не все жестокие и слепо поддерживают власть. Некоторые молчаливо и с одобрением смотрели на нас и в полиции и ИВС", - сказал мужчина.

Юрист посоветовал активистам вести видеозапись одиночных пикетов

Наказание тех, кто выступает за мир, зависит от настроения судьи, считает адвокат Дмитрий Мишин. "Но все [наказания] жесткие и несоразмерные с действиями, которые вообще не попадают ни под какое описание нарушений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что по Конституции граждане России имеют право на мирные акции и одиночные пикеты, но силовики и судьи игнорируют это право.

Адвокаты Сергей Костюк, Дмитрий Мишин, Михаил Беньяш и Александр Попков сошлись во мнении, что закон о праве граждан на мирные акции сейчас попросту не работает. Но тем, кто задержан, следует вести себя "спокойно, вежливо и с достоинством, не оказывать сопротивление силовикам при задержании", посоветовал Сергей Костюк.

Он также рекомендует при составлении протокола в отделе полиции внимательно читать его и оставлять в протоколе свои замечания, а в суде также выдвигать свои аргументы и просить занести их в протокол.

По словам Костюка, остается в силе статья 7 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", по которой согласование одиночных пикетов не требуется. Если пикет одиночный, то желательно, чтобы кто-то фиксировал его ход со стороны на видеокамеру, потому что это может помочь в дальнейшем доказать, что человек не нарушал правила проведения одиночного пикетирования

"Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими указанное пикетирование, определяется законом субъекта Российской Федерации. Указанное минимальное расстояние не может быть более 50 метров. Совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, в том числе участие нескольких лиц в таких актах пикетирования поочередно, может быть признана решением суда по конкретному гражданскому, административному или уголовному делу одним публичным мероприятием", - говорится в статье 7 п. 1.1 ФЗ-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

"Если человек выполняет все требования данной статьи о пикетировании, то его задержание будет являться незаконным, о чем следует указывать в протоколе и заявлять в суде", - отметил адвокат Сергей Костюк.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".