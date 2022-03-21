Краснодарец оштрафован за плевок в баннер с буквой Z

21 марта 2022, 11:45

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Краснодара Александра Кондратьева, признав дискредитацией армии его плевок в баннер с буквой Z.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта стало известно, что силовики задержали 32-летнего жителя Краснодара, который плюнул в изображенную на баннере букву Z. На него составлен протокол по административной статье о дискредитации вооруженных сил.

Прикубанский суд Краснодара оштрафовал сегодня жителя Краснодара Александра Кондратьева на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил, сообщил адвокат Михаил Беньяш в своем Telegram-канале.

Силовики установили личность Кондратьева 17 марта. Вменяемое ему в вину действие он совершил 6 марта, когда его машина стояла светофором на одном из перекрестков. Кондратьев вышел из автомобиля и "совершил плевок на баннер с надписью Z# Своих не бросаем", следует из постановления суда, опубликованного сегодня в Telegram-канале адвоката.

В суде Кондратьев свою вину не признал, однако подтвердил обстоятельства изложенные в протоколе. "Он пояснил, что своими действиями хотел показать отношение к спецоперации, проводимой российскими военными, в которой гибнут люди с обеих сторон", - говорится в документе.

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