Житель Краснодара задержан после плевка в плакат с буквой «Z»

19 марта 2022, 01:48

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Силовики обвинили в дискредитации вооруженных сил России краснодарца, который плюнул в изображенную на баннере букву "Z".

Правоохранители задержали 32-летнего жителя Краснодара.

Силовик полагают, что он плюнул на баннер с изображением буквы "Z", сообщило 18 марта ОВД "Инфо"* в своем Telegram-канале. На краснодарца составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП), говорится в сообщении.

Инцидент с плевком на баннер попал на видеорегистратор, сообщил на своем сайте телеканал "Кубань-24". 6 марта на улице Школьной водитель вышел из своей машины, плюнул в букву Z на баннере, висевшем на заборе, а затем уехал. Полиция разыскала его лишь к 17 марта, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Сочи назначил два штрафа по 50 тысяч рублей местной жительнице, признав ее виновной в расклейке стикеров с дискредитирующей вооруженные силы России информацией.

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