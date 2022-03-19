Активистка Алипат Султанбегова арестована на 10 суток

19 марта 2022, 14:59

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Алипат Султанбегова в Краснодаре получила 10 суток ареста за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 20 суток Алипат Султанбегову, которая была задержана в Краснодаре на акции против спецоперации на Украине. 18 марта она была вновь задержана на выходе из дома, поводом для этого стали ее публикации в соцсетях, одна из которых, как утверждают силовики, дискредитирует вооруженные силы России, другая - возбуждает ненависть к правоохранителям.

Суд приговорил сегодня Алипат Султанбегову к 10 суткам административного ареста по статье о возбуждении ненависти или вражды (статью 20.3.1 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях), сообщил сегодня адвокат Султанбеговой Михаил Беньяш в своем Telegram-канале.

Причиной стал репост в соцсети записи о деятельности сотрудников полиции, следует из решения суда. "В тексте комментария имеются высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признаку рода деятельности - сотрудники полиции", - говорится в постановлении Ленинского районного суда, опубликованном адвокатом.

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