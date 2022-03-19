Алипат Султанбегова, фото: Facebook

19 марта 2022, 06:30

Краснодарская активистка задержана за дискредитацию Вооруженных сил России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Алипат Султанбегова, которая недавно вышла после 20-суточного ареста за участие в акции против спецоперации на Украине, вновь задержана. Поводом для этого стали ее публикации в соцсетях, одна из которых, как утверждают силовики, дискредитирует Вооруженные силы России, другая - возбуждает ненависть к правоохранителям.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 20 суток Виталия Вотановского и Алипат Султанбегову, которые были задержаны в Краснодаре на акции против спецоперации на Украине.

Краснодарскую активистку Алипат Султанбегову задержали на выходе из дома 18 марта. Она вышла из дома, чтобы купить передачи для задержанных, и хотела сесть в такси, но силовики задержали ее. Ей вменяют часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) и статью 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды), сообщат 93.ru со ссылкой на адвоката Михаила Беньяша.

Султанбегова пробудет до суда в комнате административно наказанных.

Административные протоколы составлены на Султанбегову за публикации в соцсетях. По данным силовиков, 17 марта на ее странице в Twitter была опубликована картинка, которая дискредитирует Вооруженные силы Российской Федерации. Другая публикация касается нелицеприятных выражений в адрес правоохранителей, сообщил Михаил Беньяш на своем Telegram-канале.

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Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Жители Грузии потребовали от Кремля остановить военную операцию на Украине", "Волгоградцы сообщили о трудностях со снятием наличных в банкоматах", "Полиция потребовала объяснений от астраханца после пикета против военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 марта 2022, 05:42

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