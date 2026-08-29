Задержан подозреваемый в убийстве россиянина в Тбилиси

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Гражданин Армении задержан в Тбилиси за убийство россиянина после конфликта в супермаркете.

Как писал "Кавказский узел", тело 40-летнего гражданина России 28 августа на рассвете обнаружили прохожие в сквере у памятника Бараташвили в центре Тбилиси. Убийству предшествовал конфликт в супермаркете, место, где нашли тело, не оборудовано камерами видеонаблюдения.

Задержан подозреваемый в убийстве россиянина после конфликта в супермаркете.

По данным следствия, в ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов холодным оружием и тупым предметом, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

МВД подтверждает, что задержанный - иностранец, но не называет гражданство задержанного. По сообщениям СМИ, это гражданин Армении, пишет "Новости Грузии"

Полицейские установили и задержали предполагаемого преступника по горячим следам. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства.

Дело расследуется по статье 108 УК Грузии («умышленное убийство»). Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.