Отказ второго судьи рассматривать дело против Гарегина II вызвал вопросы к системе правосудия

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Судья Серж Рушанян принял решение передать дело в отношении Католикоса всех армян и шести епископов в Ереванский городской уголовный суд первой инстанции общей юрисдикции для определения целесообразности рассмотрения этого дела в суде Армавира. Судья использовал теорию подсудности, чтобы уклониться от сложного дела, заявили юристы.

Как писал "Кавказский узел", судья Акоп Манукян взял самоотвод на первом заседании 7 августа по уголовному делу католикоса всех армян Гарегина Второго и шестерых иерархов. Католикоса, двоих архиепископов и четверых епископов обвиняют в воспрепятствовании исполнению судебного акта. Был назначен новый судья Серж Рушанян.

В феврале Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование католикоса всех армян Гарегина Второго по делу о воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с лишенным сана архиепископа Геворга Сарояна. Католикосу запрещен выезд из страны. Целью уголовного преследования Гарегина Второго был срыв собрания епископов, предположил адвокат.

Судья Серж Рушанян принял решение передать дело в отношении Католикоса всех армян и 6 епископов в Ереванский городской уголовный суд первой инстанции общей юрисдикции для его рассмотрения и определения целесообразности рассмотрения этого дела в суде Армавира. Стороны выразили возражения, однако судья настоял на своем, пишет NNews.Am.

Адвокат Гарегина II Ара Зограбян после судебного заседания заявил, что защита не согласна с решением суда направить дело Католикоса и шести священнослужителей в Ереван. По его словам, дело должно рассматриваться в суде Армавирской области. Зограбян также расценил решение суда как свидетельство того, что судьи понимают, что дело «проблемное». Адвокат выразил обеспокоенность тем, что в Ереване дело может быть распределено судье, к которому у защиты нет доверия, сообщила 28 августа Armenia Today.

Адвокат Рубен Меликян заявил, что решение направить дело в Ереван из-за вопроса территориальной подсудности было «хуже решения предыдущего судьи».

«Теория подсудности — не какая-то особо сложная математика: дело может быть передано по подсудности только в том случае, если предполагаемое деяние безусловно было совершено на территории юрисдикции другого (конкретного) суда. А если ясности нет, суд не может действовать подобным образом. Точка. У меня вопрос: почему Ереван, а не, например, Ширакская или Сюникская область? А мы уверены, что ереванский судья направит дело в Кассационный суд для разрешения спора о подсудности, а не примет его к своему производству, "не заметив" проблемы с подсудностью?", - цитирует ег Aysor.Am.

Когда судьи один за другим отказываются от рассмотрения дела, это свидетельствует об инстинкте самосохранения каждого отдельного судьи в системе, который берет верх над идеей правосудия, заявил бывший заместитель председателя Следственного комитета РА, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РА Артур Гамбарян.

По словам Гамбаряна, каждый пытается «передать мяч» следующему, уклоняясь от ответственности.

«Одной из причин хрупкости судебной системы, превратившейся в касту чиновников, является отсутствие функционального существования Высшего судебного совета. Наконец, мое и многих других естественное требование заключается в том, чтобы судья действовал исключительно по велению долга, а не исходя из расчета возможных последствий. Правосудие не может существовать без мужества. Судья не может выбирать дела, как врач не может выбирать пациента. Судья, руководствуясь чувством долга, обязан противостоять давлению, а не бежать от него", - указал он.

Требую от судебной системы рассмотреть по существу и разрешить это позорное обвинение по делу Верховного Патриарха и других. Мы дошли до той степени, когда требуем от судебной системы не основанного на праве правосудия, а всего лишь формального (процедурного) правосудия», — приводит его слова издание.

В день судебного заседания, 28 августа, в Москве прошла акция против уголовного преследования священнослужителей. С плакатами «8-летняя власть судит 1725-летнюю Церковь», «Власти Армении разрушают Церковь и отреклись от Бога» многочисленные представители армянской общины, провели акцию протеста у посольства Республики Армения в Москве в связи с рассмотрением в суде уголовного дела, касающегося Католикоса Всех Армян и шести высокопоставленных священнослужителей.

Участники акции, расценивая судебный процесс как антиконституционный и противозаконный, потребовали прекратить гонения на Церковь и незаконное уголовное преследование священнослужителей, пишет Telegram-канал "Армянская церковь в Москве".

«Мы собрались, чтобы поддержать и помолиться за священнослужителей Армянской Апостольской Церкви, чтобы власти Армении прекратили пагубные действия не только против Католикоса, но и против Церкви и нашего народа», - приводит слова священнослужитель Армянской Апостольской Церкви Геворга Варданяна AlpaNews.

Конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

Подробнее о преследовании политических оппонентов действующей власти Армении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".