Семья журналистки Ульвии Али заявила об угрозе ее безопасности в СИЗО

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В камеру, где находится журналистка Ульвия Али, поместили обвиняемую в убийстве мужа женщину, которая, как утверждается, не прошла медицинское и психологическое обследование. Журналистка и ее родные считают, что таким образом на нее пытаются оказать давление.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Ульвия Али в Бакинском СИЗО-1 столкнулась с угрозами в адрес близких после того, как в соцсетях были опубликованы сгенерированные искусственным интеллектом аудиозаписи о фактах давления на нее в СИЗО и в ходе суда. В конце апреля Ульвия Али пожаловалась на отсутствие качественной медпомощи в СИЗО.

Ульвия Али (Гулиева) в январе 2025 года была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В мае того же года она была задержана и арестована уже в качестве обвиняемой. Она отвергла обвинение в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с Meydan TV. В изолятор Али доставили после избиения силовиками, там ее состояние сильно ухудшилось.

Семья арестованной по делу Meydan TV журналистки Ульвии Али беспокоится за ее безопасность. По словам матери журналистки Ильхамы Мехманлы, в камеру к ее дочери поместили женщину, обвиняемую в убийстве мужа. «В прошлую субботу в камеру к Ульвии поместили женщину, обвиняемую в убийстве своего мужа», - рассказала 28 августа корреспонденту «Кавказского узла» Ильхама Мехманлы.

Ульвия рассказала мне, что эта женщина до сих пор находится в эмоциональном состоянии, под впечатлением от произошедшего

По ее словам, вопреки установленным правилам, согласно которым поступившие в СИЗО должны проходить медицинское и психологическое обследование, в отношении этой женщины оно проведено не было. «Эта женщина рассказывала Ульвие, как все произошло и каким образом она убила своего мужа. Ульвия рассказала мне, что эта женщина до сих пор находится в эмоциональном состоянии, под впечатлением от произошедшего», - продолжила Мехманлы.

Она отметила, что журналистка обращалась к руководству СИЗО с просьбой перевести ее в другую камеру, однако ей ответили, что начальник в отпуске и в его отсутствие такое решение не может быть принято.

Мехманлы сообщила, что направила жалобу омбудсмену и ожидает реакции. По ее словам, дозвониться в Пенитенциарную службу ей не удалось. «В Пенитенциарной службе на мои звонки никто не отвечает», - добавила мать журналистки.

Мехманлы считает, что произошедшее неслучайно и может быть связано с попытками оказать давление на ее дочь. «28 августа мы снова разговаривали с Ульвией. Она сообщила, что все еще находится с этой женщиной в одной камере. Ульвия считает, что эту женщину намеренно поместили к ней в камеру в качестве отместки за то, что она протестовала против нарушения своих прав», - сказала Мехманлы.

Власть будет нести ответственность за любое происшествие, которое может со мной случиться

Кроме того, журналистка считает, что подвергается наказанию за подготовку в СИЗО интервью с арестованным талышским исследователем Игбалом Абиловым. «Этими действиями меня наказывают за интервью с Игбалом Абиловым и за мой протест по поводу неработающей системы вентиляции в Бакинском следственном изоляторе. В целом я сталкиваюсь с предвзятым отношением из-за статей, которые пишу в тюрьме, и протестов, которые устраиваю. Несколько месяцев назад в мою камеру также поместили человека, который причинил себе телесные повреждения. Власть будет нести ответственность за любое происшествие, которое может со мной случиться», - процитировала Мехманлы слова своей дочь.

6 мая Ульвия Али в письме из СИЗО заявила о систематическом физическом и психологическом насилии над заключенными.

Комментируя по просьбе корреспондента «Кавказского узла» ситуацию вокруг Ульвии Али в СИЗО, эксперт в области права отметил, что, согласно пункту 5.1 «Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов», при приеме человека в следственный изолятор должны присутствовать психолог и медицинский работник. Кроме того, согласно пункту 27.2, лица, поступившие в СИЗО в течение 24 часов должны пройти медицинское и психологическое обследование. «Если в ходе обследования будет установлено, что человек может представлять опасность для собственной жизни или жизни других людей, то на основании медицинского заключения, в соответствии с пунктом 5.11.9 Правил внутреннего распорядка, он должен быть изолирован от других лиц. Более того, согласно пункту 38.1, в случае угрозы жизни или здоровью человека со стороны другого заключенного его безопасность должна быть обеспечена на основании его устного обращения. А согласно пункту 1.3 Правил, обеспечение режима и безопасности является обязанностью не только начальника учреждения, но и сотрудников следственного изолятора. Отсутствие руководителя учреждения на работе или его нахождение в отпуске не может служить основанием для непринятия необходимых мер по обеспечению безопасности заключенной», - сказал юрист, пожелавший сохранить анонимность.

Получить комментарий Пенитенциарной службы по поводу ситуации не удалось.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям.