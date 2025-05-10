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20:51, 10 мая 2025

Состояние Ульвии Али ухудшилось в заключении

Ульвия Али. Скриншот фото Meydan TV от 10.05.25, https://www.meydan.tv/az/article/aytac-tapdiq-ulviyyə-elinin-basinda-siddətli-agrilari-var/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У арестованной журналистки Ульвии Али рвота и сильные головные боли после избиения силовиками, сообщила в письме из СИЗО журналистка Meydan TV Айтадж Тапдыг.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Ульвия Али была задержана по уголовному делу Meydan TV. Она отвергла обвинения в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с этим изданием. Суд отправил журналистку в изолятор на месяц и 29 дней.

В январе Ульвия Али была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В апреле суд в Баку не удовлетворил жалобу журналистки на это решение.

Арестованный сотрудник Meydan TV Айтадж Тапдыг в письме из СИЗо сообщила об ухудшении состояния Ульвии Али. "Журналистку Ульвию Али (Гулиеву) дважды рвало в месте временного содержания после того, как она подверглась насилию со стороны полиции и получила многочисленные удары в разные области головы. У нее сильные головные  боли", – привело выдержки из письма Meydan TV.

За все, что случилось с Ульвией Али, азербайджанские власти будут нести ответственность, отметила Тапдыг, отметив, что в 2017 году у Али была опухоль. "Мы требуем принятия срочных мер", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, а 1 марта - журналистку Фатиму Мовламлы. 

Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: "Кавказский узел"

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