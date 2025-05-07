Журналистка Ульвия Али обвинена в контрабанде

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Ульвии Али, задержанной в Баку по делу Meydan TV, предъявлено обвинение в контрабанде. Суд отправил журналистку в изолятор на месяц и 29 дней.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью журналистка Ульвия Али была задержана по уголовному делу Meydan TV. Она отвергла подозрения в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с этим изданием.

В январе Ульвия Али была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В апреле суд в Баку не удовлетворил жалобу журналистки на это решение.

Хатаинский райсуд Баку избрал Ульвии Али меру пресечения в виде ареста сроком на месяц и 29 дней. Ей предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК Азербайджана, сообщает сегодня АПА.

Статья 206.3.2 УК Азербайджана (контрабанда по предварительному сговору) предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, а 1 марта - журналистку Фатиму Мовламлы.

Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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