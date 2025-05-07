По делу Meydan TV задержана азербайджанская журналистка Ульвия Али

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Журналистка Ульвия Али (Гусейнова) была задержана сегодня ночью в Азербайджане. Она стала 11-м журналистом, задержанным в рамках "дела Meydan TV".

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, а 1 марта - журналистку Фатиму Мовламлы. 6 марта суд в Баку отказал Айтадж Тапдыг в переводе под домашний арест.

Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сообщение о задержании Ульвии Али (Гусейновой) появилось сегодня утром на сайте Meydan TV.

Активистка Гульнара Мехтиева в своих соцетях рассказала, что в доме журналистки был произведен обыск. «Квартира вся разгромлена. Пианино, ящики и полки шкафа сломаны. Мы до сих пор не знаем, что они вынесли из дома и что они «нашли», — отметила она.

По словам Мехтиевой, Ульвия Али подверглась насилию во время задержания.

На личной странице журналистки в Facebook* также появился пост о задержании.

"Если вы читаете эту статью, значит, меня оклеветали и незаконно арестовали за мою журналистскую деятельность. Должна отметить, что, как и другие мои коллеги-журналисты, я не совершала никаких преступлений — не ввозила в страну то, что они называют «незаконными финансами», и не совершала никаких других деяний, - написала она. - Также у меня нет никаких рабочих связей с «Мейдан ТВ». Даже если бы у меня были такие связи, сотрудничество с «Мейдан ТВ» не является преступлением. Должна также отметить, что я уже давно сотрудничаю с «Голосом Америки»".

В январе журналистка Ульвия Али была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. Рассмотрение ее жалобы было начато 18 марта в Хатаинском райсуде Баку, однако судья, сославшись на необходимость участия следователя полиции в процессе, отложила слушания. В апреле суд в Баку не удовлетворил жалобу журналистки.

Ульвия Али стала 11-й журналисткой, задержанной по "делу Meydan TV", говорится на его сайте.

Напомним, что число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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