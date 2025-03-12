Суд оставил журналистку Айтадж Тапдыг под арестом

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Журналистка Meydan TV Айтадж Тапдыг заявила в апелляционном суде о несостоятельности обвинения в контрабанде, а защита указала на отсутствие доказательств против журналистки, но суд оставил Тапдыг под стражей.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, а 1 марта - журналистку Фатиму Мовламлы. 6 марта суд в Баку отказал Айтадж Тапдыг в переводе под домашний арест.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) 12 марта состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Тапдыг под домашний арест.

"Жалоба рассматривалась с участием самой Айтадж. Она заявила, что не считает себя виновной и связала уголовное дело против нее со своей профессиональной деятельностью. Айтадж указала, что оказалась за решеткой потому, что занималась честной журналистикой, освещала проблемы людей, нарушения их прав, и ничуть не жалеет об этом. А обвинение в контрабанде является надуманным и лживым", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Джавад Джавадов.

Он также указал на несостоятельность обвинения. "Обвинение против Айтадж Тапдыг в контрабанде иностранной валюты абсолютно голословно и не опирается на достоверные доказательства. Все, что объединяет фигурантов этого дела – их сотрудничество с Meydan TV. Однако уголовное обвинение в контрабанде должно основываться на определенных материальных доказательствах, но их нет. Тапдыг не была поймана с поличным с контрабандой и или при передаче денег, происхождение которых было связано с контрабандой", - отметил адвокат.

Но апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу. "Теперь мы исчерпали все средства обжалования предварительного заключения журналистки и потому обратимся уже в ЕСПЧ, чтобы добиться в перспективе признания незаконности ее ареста", - далее отметил адвокат.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил, что жалоба оставлена без удовлетворения.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

«Кавказский узел» также писал, что 11 марта ЕСПЧ обнародовал постановление по делу журналистки Meydan TV Айтадж Ахмедовой (ныне Тапдыг).

Жалоба была связана с ее принудительной доставкой в сентябре 2015 года в главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, где ее расспрашивали о деятельности Meydan TV. При этом у нее в квартире без ордера или постановления суда был произведен обыск, изъят компьютер, а впоследствии в Интернет попали ее личные фото, в том числе во время отдыха на пляже. Фото в соцсетях сопровождались призывами к физической расправе над журналисткой. Ее жалобы на действия правоохранительных органов и вмешательство в личную жизнь не были расследованы местными судами.

ЕСПЧ признал нарушение права на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Европейской конвенции прав человека) и постановил выплатить ей компенсации в размере 4500 евро за моральный ущерб и 1000 евро на возмещение судебных затрат.

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