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14:54, 11 марта 2025

ЕСПЧ признал нарушение Азербайджаном прав сотрудников медиа

Европейский суд по правам человека. Фото: CherryX per Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал нарушения прав бывшего финдиректора газеты "Азадлыг" Фаига Амирова и журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг и обязал Азербайджан выплатить им 14,5 тысячи евро.

Как писал "Кавказский узел", Фаиг Амиров 24 июля 2017 года был признан виновным в разжигании межрелигиозной вражды и уклонении от уплаты налогов. Суд в Баку назначил ему три года и три месяца тюрьмы и штраф 39 тысяч манатов (почти 23 тысячи долларов). 15 сентября 2017 года Бакинский апелляционный суд заменил оставшийся срок лишения свободы на условное наказание, и Амиров был освобожден в зале суда.

Финансовый директор газеты "Азадлыг" и помощник председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фаиг Амиров в суде заявил о своей невиновности. Его адвокаты назвали приговор абсурдом, а после освобождения Амирова заявили о намерении добиваться оправдательного приговора.

Европейский суд по правам человека объявил сегодня о решении по жалобе активиста партии Народного фронта Азербайджана и бывшего финансового директора оппозиционной газеты «Азадлыг» Фаига Амирова.

Как говорится  в сообщении, опубликованном на сайте ЕСПЧ дело касалось ареста заявителя и заключения его под стражу по обвинениям, связанным с его предполагаемой принадлежностью к движению ныне покойного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена в Азербайджане.  

 В частности, в августе 2016 года полиция  остановила его, когда он собирался сесть в свою машину, и после обыска обнаружила несколько   CD-дисков и книг о жизни и идеях Фетхуллаха Гюлена. Чуть меньше года спустя он был осужден за «уклонение от уплаты налогов» и «разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды».

Амиров жаловался на «отсутствие обоснованных подозрений в отношении него на протяжении всего периода его предварительного заключения».

ЕСПЧ принял доводы заявителя отметив, что фигурирующие в деле религиозные книги и содержание CD-дисков в Азербайджане не были официально запрещены в  стране и потому его предварительное заключение было необоснованным.

ЕСПЧ признал нарушение права Амирова на свободу и личную неприкосновенность (статья  5.1 Европейской конвенции прав человека) и постановил выплатить ему компенсации в размере 7500 евро за моральный ущерб и 1500 евро на возмещение судебных затрат.

Представлявший Амирова в ЕСПЧ адвокат Агиль Лаидж отметил, что решение Страсбургского суда подтвердило неправомерность ареста заявителя.

"Хотя следствие первоначально представляло Амирова как имама  FETÖ на основании якобы обнаруженных при нем книг о Фетхуллахе Гюлене,  впоследствии эта литература была изъята из материалов дела, поскольку автором изданий оказался близкий родственник тогдашнего генерального прокурора Азербайджана. Тем не менее, Амирова осудили к реальному сроку наказания по тому же обвинению, а также за «уклонение от уплаты налогов», хотя и оно было бездоказательным», - рассказал адвокат.  

FETÖ – организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (умер в октябре 2024 года). Проживающий в США Гюлен был обвинен властями Турции в организации вооруженного переворота, попытку которого предприняли турецкие военные в июле 2016 года. Сам Гюлен заявил, что отвергает эти обвинения. В августе 2016 года Генпрокуратура Азербайджана заявила, что начала уголовное преследование сторонников Гюлена в стране. Связь с Гюленом используется в качестве мотивировки для арестов активистов, заявила оппозиция.

При этом он подчеркнул, что эта жалоба была на предварительное заключение Амирова, решения ЕСПЧ по существу дела еще не принято.

Глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что дело против Амирова имело политическую подоплеку.

 Дело Амирова было  использовано для окончательного паралича газеты «Азадлыг»

"Фаига Амирова, далекого от религии человека, представили, как имама FETÖ. Это произошло спустя месяц после провала попытки госпереворота в Турции, в котором обвинили проповедника Фетхулла Гюлена и его движение. В Азербайджане, чтобы дискредитировать ПНФА, использовали этот нарратив. Тогда по обвинению в причастности к FETÖ были арестованы несколько оппозиционеров, включая Амирова.  Дело Амирова было также использовано для окончательного паралича газеты «Азадлыг», поскольку все полномочия вести коммерческую деятельность газеты были у него и после ареста они никому не смог передать полномочия, в итоге выход печатной версии газеты «Азадлыг» было остановлена», - отметил Адилов.

ЕСПЧ признал нарушение прав журналистки Meydan TV

11 марта ЕСПЧ также обнародовал постановление по делу журналистки Meydan TV Айтадж Ахмедовой (ныне Тапдыг). 

Жалоба была связана с ее принудительной доставкой  в сентябре 2015 года в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана,  где ее расспрашивали о деятельности Meydan TV. При этом у нее в квартире без ордера или постановления суда был произведен обыск, изъят компьютер, а впоследствии в Интернет попали ее личные фото, в том числе во время отдыха на пляже.

Фото в соцсетях сопровождались с призывами к физической расправе над журналисткой.Ее жалобы на действиях правоохранительных органов и вмешательство в личную жизнь не были расследованы местными судами.

 ЕСПЧ признал нарушение права на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Европейской конвенции прав человека) и постановил выплатить ей компенсации в размере 4500 евро за моральный ущерб и 1000 евро на возмещение судебных затрат.

Отметим, что в настоящее время Айтадж Тапдыг находится в предварительном заключении  по делу Meydan TV.  

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

 

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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