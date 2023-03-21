Сотрудники "Мемориала" задержаны после обысков по делу о реалибитации нацизма

21 марта 2023, 15:39

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Силовики пришли сегодня с обысками в дом сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, который уделял много внимания проблеме похищения людей на Северном Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии. Обыски по делу о реабилитации нацизма также прошли и у других правозащитников, сотрудничающих с Центром. После обысков правозащитники доставлены в полицию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта стало известно, что в отношении сотрудников общества "Мемориала"* заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Уведомления об уголовном деле не было, и таких претензий следователи не озвучивали, заявили в "Мемориале"*. 7 марта бывший председатель общества "Мемориал"* Ян Рачинский отметил, что подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

Сегодня утром в квартиры к сотрудникам Центра защитs прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал" в Москве пришли с обыском силовики. Повод – дело о реабилитации нацизма. На обысках присутствуют оперативники Центра по противодействию экстремизму, сообщил сегодня в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0" ЦЗПЧ "Мемориал".

В сообщении уточняется, что обыски проведены у правозащитников Олега Орлова, Яна Рачинского, а также у сотрудников ЦЗПЧ "Мемориал" – Александры Поливановой, Никиты Петрова, Галины Иорданской, Алены Козловой, Ирины Островской и Александра Гурьянова. Кроме того обыски были проведены и у матери Александры Поливановой.

"В постановлении указано: дело возбудили 3 марта 2023 года в отношении "неустановленных сотрудников" "Мемориала"*. Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена троих людей. Одного из них приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде. Двух других – за измену Родине военнослужащим", – отметил ЦЗПЧ "Мемориал".

Обыски во всех квартирах сотрудников "Мемориала" завершились, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**. Никиты Петрова сейчас нет в Москве, силовики изъяли у его жены компьютер.

Адвокатов не пустили на место обысков

Адвокат Александра Маркова заявила, что ее не пустили в квартиру Гурьянова, где проводился обыск. "В квартиру я зашла и сразу же предъявила ордер и удостоверение. Однако тут мне указали на то, что у них такой приказ не впускать. Я по этому поводу возражала со ссылками на УПК, мы беседовали минут 20. Результата так и не дало, хотя я мельком успела увидеть подзащитного и сказать ему, что надо вписать в протокол. Я также звонила в прокуратуру. Там мне сказали, что сотрудник, отвечающий за обыски, сегодня ничем помочь не может", – сказала Маркова.

После этого, по ее словам, дверь в квартиру Гурьянова была закрыта.

Силовики также пришли с обыском в здание в Малом Каретном переулке, где были расположены офисы ликвидированных правозащитных организаций. При этом в здание не пустили адвоката, сообщил ЦЗПЧ.

Кроме этого, силовики пришли с обыском и в здание на Каретном ряду, в котором нет никого кроме дежурного, указано в другом сообщении, проинформировал ЦЗПЧ.

После окончания обысков у Олега Орлова, Яна Рачинского, Ирины Островской, Галины Иорданской и Александра Гурьянова их отвезли в ОВД по Тверскому району. Алену Козлову после обыска на допрос не повезли - она болеет.

В ходе мини-интервью Олега Орлова на входе в здание ОВД "Тверское", правозащитник отметил, что задержан "в связи с обвинением в оправдании нацизма". Отвечая на вопрос о том, как проходили обыски, Орлов сказал что силовики вели себя "очень корректно", сообщил Центр защиты прав человека.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"** проинформировал что Галину Иорданскую и Ирину Островскую вывели из отдела полиции и повезли в Следком.

Яна Рачинского отвезли в офис "Мемориала", а теперь — в его квартиру по месту прописки, сообщила сегодня "Сота".

Правозащитный проект"ОВД-Инфо"** выпустил заявление о поддержку "Мемориала". "Люди, которые десятилетиями занимались исторической памятью о репрессиях в советское время и фиксированием политических преследований в путинской России, теперь сами попали под репрессивный каток. Все происходящее – продолжение спланированной атаки на российское гражданское общество, которое без "Мемориала"* невозможно представить. Обвиняя мемориальцев в "реабилитации нацизма" российское государство извращает сам смысл и суть работы "Мемориала"*, который десятилетиями стоял на страже прав человека в России. Именно за это в прошлом году "Мемориал"* получил Нобелевскую премию мира", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале "ОВД-Инфо"**.

"Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. 27 января депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал" кандидатом на получение Нобелевской премии мира. При выдвижении эстонские депутаты решили не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать на премию. Премией награждено все сообщество "Мемориала"*, а не конкретное юридическое лицо, заявил Олег Орлов.

Центр защиты прав человека продолжил работу по защите прав человека на Северном Кавказе

Напомним, правозащитник Олег Орлов начиная с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Олег Орлов и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе.

Правозащитный центр "Мемориал"* с 2008 года добивался выплаты компенсации жителям дагестанских сел, пострадавших от ввода в эксплуатацию Ирганайской ГЭС. Юристы Центра защиты прав человека "Мемориал" продолжили эту работу, представляя интересы сельчан в судах. 16 февраля стало известно, что переселенцы добились отправки бумаг для выплата компенсаций в Москву.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации.

Юристы ПЦ "Мемориал"* отстаивали и права переселенцев в Ингушетию из Чечни, представляя их интересы в 2019 году Конституционном суде Ингушетии, когда суд обязал парламент республики законодательно решить жилищный вопрос переселенцев, и позднее, отстаивая права семей на жилье.

Отец убитых дагестанских чабанов Муртазали Гасангусейнов планировал выступить на суде по ликвидации ПЦ "Мемориал"* в поддержку организации, однако суд отказался заслушать его, как и других свидетелей с Северного Кавказа. 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты в августе 2016 года в ходе спецоперации. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание и понижение в должности до участкового начальника отдела полиции, который отчитался в убийстве братьев как двух боевиков. Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ. Гасангусейнов заявил суду, что правоохранители покрывают убийство его сыновей. Подробнее о расследовании убийства Гасангусейновых читайте в справке "Кавказского узла" "Дело Гасангусейновых: ждать ли наказания за убийство пастухов".

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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