08 июня 2023, 15:40
Заседание по делу Орлова началось на фоне усиленных нарядов полиции у зала суда
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
На заседание по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова о дискредитации армии пропустили всего несколько человек, активисты, пришедшие поддержать правозащитника, остались стоять у здания суда в Москве. К суду стянуты наряды полиции и автозаки.
Как писал "Кавказский узел", 29 апреля стало известно, что в суд направлено уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова, отметив, что он обвинен по уголовному делу о дискредитации военных на фоне миротворческой работы "Мемориала"*. Петиция в поддержку правозащитника на 15.20 мск 8 июня набрала более 2,6 тысячи подписей.
21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".
Перед началом первого заседания по делу Орлова у Головинского районного суда Москвы собралась огромная очередь. Поддержать Олега Орлова пришли члены "Мемориала"*, дипломаты и другие люди, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.
Михаил сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел поддержать уважаемого и достойного человека, правозащитника. "Мы с ним ровесники. Мне 70 лет. Не вижу оснований для его преследования", - сказал он.
Сотрудница посольства Польши в России также заявила о желании поддержать Орлова. "Главный мотив - поддержка", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
Пришедшие поддержать Орлова раздают значки солидарности. У здания суда дежурят усиленные наряды полиции и автозаки.
В зал пропустили не более 10 человек. Корреспондент "Кавказского узла" остался у здания суда вместе с большинством людей, которые планировали попасть на заседание.
Заседание по делу началось, следует из трансляции на сайте Центра защиты прав человека "Мемориал" по данным на 15.40 мск.
Напомним, 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. Максимальное наказание для граждан по соответствующей административной статье - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.
Олег Орлов дважды – в марте и мае 2022 года – был оштрафован по административной статье о дискредитации вооруженных сил. В обоих случаях поводом для обвинений были пикеты, которые проводил правозащитник.
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* организация была внесена реестр иностранных агентов и ликвидирована по решению суда. После этого был создан Центр защиты прав человека "Мемориал".
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"