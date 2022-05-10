Полицейские составили протокол о дискредитации армии на жительницу Владикавказа

10 мая 2022, 15:34

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Задержанная на пацифистском пикете жительница Владикавказа отпущена из полиции, на нее составлен административные протокол по статье о дискредитации российских вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", жительница Владикавказа пыталась 9 мая провести в местном парке культуры и отдыха пацифистский одиночный пикет, но была задержана силовиками.

Полицейские отпустили задержанную 9 мая в ходе одиночного пикета жительницу Владикавказа, на нее составлен протокол по статье о дискредитации армии России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). При этом протокол ей не показали и не дали подписать, предоставив лишь рапорт сотрудника полиции без его подписи, сообщило сегодня "ОВД Инфо"* в своем Telegram-канале.

Силовики на время задержания забрали у пикетчицы телефон. В отделение для "беседы" и чтобы "забрать дочь" также была вызвана ее мать, у которой проблемы с сердцем. При этом задержанная - совершеннолетняя и дееспособная, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что после появления административной статьи о дискредитации действий российских военных осетинские правоохранители стали отчитываться о привлечении к ответственности по этой статье за публикации в соцсетях. 28 апреля стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей администратора новостного паблика из Владикавказа за публикацию, которая, как считает полиция, дискредитирует действия российских вооруженных сил.

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