Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова

05 июня 2023, 15:30

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Правозащитник Олег Орлов обвинен по уголовному делу о дискредитации военных на фоне миротворческой работы "Мемориала", заявил Норвежский Нобелевский комитет. Петиция в поддержку правозащитника набрала более 2,6 тысячи подписей.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля стало известно, что в суд направлено уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы).

21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Норвежский Нобелевский комитет опубликовал заявление в поддержку Олега Орлова, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале.

"Лауреат Нобелевской премии мира “Мемориал”* — важная для гражданского общества организация, которая проводит значительную работу по документации и способствует более широкому пониманию преступлений прошлого, стремясь предотвратить их повторение в будущем. “Мемориал” приложил выдающиеся усилия для фиксирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Норвежский Нобелевский комитет с большой тревогой воспринял новость, что против сопредседателя ”Мемориала” Олега Орлова выдвинули обвинения в связи с этой важной миротворческой работой", - приводится в публикации перевод заявления комитета.

Само заявление размещено сегодня на сайте комитета на английском языке. Оно подписано председателем Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

"Вы тоже можете поддержать Олега Петровича: подпишите письмо и приходите 8 июня в 15:00 в Головинский районный суд на первое заседание по его делу", - сообщил "Мемориал".

В публикации содержится ссылка на петицию "Мнение — не преступление. Поддержите Олега Орлова! Support Oleg Orlov!", размещенную 30 мая на платформе Change.org.

"Олег Орлов более 40 лет выступает против войны и агрессии. Еще в начале 80-х он в одиночку расклеивал самодельные листовки против ввода советских войск в Афганистан. С 1990 года в качестве наблюдателя от Мемориала побывал во многих зонах вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве. [...] А теперь мемориальца, который своими глазами видел ужасы войны и много лет боролся за мир, преследуют за [пацифистские] взгляды. У нас нет иллюзий: власти не откажутся от преследования Олега Орлова. Поэтому мы призываем выразить солидарность с правозащитником и распространить информацию о его преследовании", - говорится в тексте петиции. По состоянию на 15.26 мск 5 июня, петиция набрала 2601 подпись.

Напомним, 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. Максимальное наказание для граждан по соответствующей административной статье - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Олег Орлов дважды - в марте и мае 2022 года – был оштрафован по административной статье о дискредитации вооруженных сил. В обоих случаях поводом для обвинений были пикеты, которые проводил правозащитник.

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* организация была внесена реестр иностранных агентов и ликвидирована по решению суда. После этого был создан Центр защиты прав человека "Мемориал".

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.