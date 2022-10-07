"Мемориал" удостоен Нобелевской премии мира

07 октября 2022, 12:20

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Российская правозащитная организация стала лауреатом Нобелевской премии мира, сообщил Нобелевский комитет.

Как писал "Кавказский узел", 27 января депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира. При выдвижении эстонские депутаты решили не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать на премию. «В глазах международной общественности "Мемориал", у истоков которого стоял А. Д. Сахаров, един, "Международный мемориал"* и Правозащитный центр - его части», - пояснили они.

Российская правозащитная организация «Мемориал» стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира, сообщил сегодня Нобелевский комитет на своем сайте. Двумя другими лауреатами стали белорусский юрист и правозащитник Алесь Беляцкий и украинская организация "Центр гражданских свобод".

Напомним, 28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня команда Правозащитного центра "Мемориал"* сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.