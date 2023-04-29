Передано в суд дело Орлова о дискредитации армии

29 апреля 2023, 14:15

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу правозащитника Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Дело направлено в московский суд.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). Следователь избрал Олегу Орлову меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, посвященной событиям на Украине и опубликованной во французском издании Mediapart. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Следственный комитет завершил расследование дела Олега Орлова, сегодня следователь вручил ему обвинительное заключение по уголовному делу о дискредитации армии, сообщает в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

Прокуратура утвердила обвинительное заключение всего за два дня, хотя ведомству отведено на это 10 дней, отмечается в публикации.

"Дело передается для рассмотрения в Коптевский районный суд города Москвы. Орлов находится под подпиской о невыезде", - говорится в сообщении.

Поводом для преследования стал пост в Facebook* с переводом статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине, пояснили правозащитники.

Напомним, 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. Максимальное наказание для граждан по соответствующей административной статье - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Олег Орлов в первый раз был обвинен в дискредитации армии после того, как его задержали на площади в Москве, где правозащитник держал плакат с критикой Владимира Путина. 30 марта 2022 года суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. 10 апреля 2022 года силовики задержали Орлова на Красной площади, когда он вышел на одиночный пикет с плакатом с пожеланием "знать правду и не молчать". 17 апреля 2022 года Орлову был назначен штраф в 15 тысяч рублей.

29 апреля 2022 года на Красной площади во время пикетов были задержаны Олег Орлов и бывшая сотрудница "Международного Мемориала"** Ирина Галкова. 12 мая 2022 года они были оштрафованы на 65 тысяч рублей каждый, суд признал их виновными в нарушении правил проведения мероприятия и дискредитации армии.

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