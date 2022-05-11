Шествие «Бессмертного полка» в Сочи, 9 мая 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Сочи. https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/173523/

11 мая 2022, 05:41

Арестованный на акции «Бессмертного полка» в Сочи признал свою вину

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участник «Бессмертного полка» Никита Ботберг признал вину в сопротивлении требованиям полицейским, пытаясь избежать ареста, сообщил адвокат Сергей Костюк. Арест с политическим подтекстом может быть поводом для предоставления политического убежища за пределами России, считает правозащитник Алексей Мандригеля.

Адвокат Сергей Костюк подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» задержание Ботберга за неповиновение полицейским и составление на него протокола по статье о дискредитации армии РФ.

«10 мая я встретился с Ботбергом, но он отказался от адвокатской помощи и заявил, что будет признавать свою вину, хотя, по его словам, сопротивления силовикам не оказывал. Он надеялся, что признание вины освободит его от ареста. Однако этого не произошло», - отметил адвокат Сергей Костюк.

Ранее «Кавказский узел» сообщал, что 10 мая суд назначил пять суток административного ареста задержанному на шествии в Сочи «Бессмертный полк» Никите Ботбергу за сопротивление законным требованиям сотрудникам полиции, полицейские также составили протокол по статье о дискредитации армии России.

34-летний Ботберг, вышел на акцию с портретом своего предка, погибшего в 1942 году, при этом на фото был написан пацифистский лозунг.

«9 мая 113 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Акция прошла в традиционном формате. На точках сбора и по всему пути следования шествия «Бессмертного полка» охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и народные дружины. Помогали в организации всероссийской акции 240 сочинских волонтеров», - рассказал «Кавказскому узлу» представитель пресс службы администрации Сочи.

По словам дежурного сотрудника УВД Сочи, один участник шествия был задержан «за приписку к портрету своего родственника, которая не отвечала целям мероприятия».

Супруга задержанного Анастасия Ботберг от комментария «Кавказскому узлу» отказалась.

Часто решение суда об аресте с политическим уклоном становится поводом для предоставления политического убежища за пределами России, пояснил координатор правовой помощи задержанным на антивоенных акциях Алексей Мандригеля.

 «Мне известны многие случаи, когда люди именно так получают убежища в других странах. Но бесспорно есть очень активные и известные личности, активисты, патриоты страны, которые вынуждены уезжать из нее, потому что им реально грозят большие сроки или есть опасность для их жизни и здоровья», -.сказал Мандригеля корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" также писал, что 9 мая в станице Брюховецкой силовики задержали пришедших сегодня на шествие "Бессмертного полка" активистов Кирилла Елкина и Захара Гаевого. Правоохранители потребовали убрать флаги комсомола, с которыми активисты пришли на акцию, а затем доставили их в отдел, забрали паспорта. Позднее Елкина и Гаевого отпустили без составления протоколов.

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"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд прекратил дело о дискредитации армии краснодарской активисткой", "Житель Астрахани признан виновным в дискредитации армии", "Ставропольский активист оштрафован за дискредитацию военных после публикаций в соцсети".

Автор: Светлана Кравченко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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