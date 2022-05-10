Участник "Бессмертного полка" в Сочи арестован на пять суток

10 мая 2022, 20:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд назначил пять суток административного ареста жителю Сочи Никите Ботбергу за неповиновение полицейским. На него также составлен протокол о дискредитации российской армии в ходе шествия "Бессмертный полк".

Как писал "Кавказский узел", 9 мая в Сочи на шествии "Бессмертный полк" был задержан Никита Ботберг, который написал пацифистский лозунг на портрете своего родственника, погибшего в Великой Отечественной войне.

Суд в Сочи арестовал на пять суток Никиту Ботберга, который вышел на акцию "Бессмертный полк" с портретом своего предка — красноармейца, погибшего в 1942 году. Ботберга признали виновным в неповиновении законным требованиям полицейских, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Сотрудники полиции также составили на Ботберга протокол по статье о дискредитации армии России, по этому делу заседание суда еще не состоялось, говорится в публикации.

На 18.15 мск информация в разделе "Судебное производство" на сайтах Центрального, Адлерского, Хостинского и Лазаревского судов Сочи временно недоступна.

"Кавказский узел" также писал, что 9 мая в станице Брюховецкой силовики задержали пришедших сегодня на шествие "Бессмертного полка" активистов Кирилла Елкина и Захара Гаевого. Правоохранители потребовали убрать флаги комсомола, с которыми активисты пришли на акцию, а затем доставили их в отдел, забрали паспорта. Позднее Елкина и Гаевого отпустили без составления протоколов, информировал правозащитный проект "ОВД-инфо

Жители Кубани регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине, после чего многие их участники привлекаются к ответственности, в том числе и по статьям о дискредитации российской армии. 5 мая стало известно, что суд в Новороссийске приговорил местного жителя к штрафу в 30 тысяч рублей, признав дискредитацией армии плакат, с которым тот вышел на одиночный пикет.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

* признано незарегистрированным объединением, выполняющим функции иноагента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.